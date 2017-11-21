БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 21 ноя — РИА Новости. Практическая реализация проекта строительства с участием России первой в Египте АЭС "эд-Дабаа" начнется после того, как в декабре нынешнего года выступят в силу коммерческие соглашения по проекту, сообщил журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"У нас есть договоренности с египетскими властями о вступлении в силу соглашений, всех сразу, всех коммерческих соглашений, я имею в виду. И это декабрь текущего года. После вступления в силу сразу начнется практическая работа", — сказал Лихачев.

Россия и Египет в 2015 году подписали в Каире межправительственное соглашение о сотрудничестве в сооружении по российским технологиям и эксплуатации первой египетской АЭС в районе эд-Дабаа на Средиземном море и межправсоглашение об условиях российского кредита на эти цели объемом 25 миллиардов долларов.

Атомная станция будет состоять из четырех энергоблоков по 1200 МВт. Египет рассчитывает, что пуск первого блока АЭС состоится в 2024 году.