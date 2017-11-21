Росатом ждет объявления Чехией тендера на строительство новых блоков АЭС

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 21 ноя — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" ожидает объявления Чехией тендера на строительство у себя новых энергоблоков АЭС, сообщил журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"Мы думаем, что достаточно в ограниченном временном пространстве все это произойдёт, будем работать по той схеме, которая удобна будет чешскому правительству", — сказал Лихачев.

Он добавил, что "главный нюанс состоит в том, что чешское правительство не сформировано на эту минуту".

"Тем не менее у нас активно идёт сотрудничество в части поставок топлива на АЭС "Дукованы" и "Темелин". На "Дукованы" мы будем поставлять до конца эксплуатации станции, что касается Темелин, то до 2023 года продлен контракт сейчас, и ожидается в скором времени тендер на дальнейший срок — на период после 2023 года", — добавил Лихачев.

Чешское правительство в июне 2015 года одобрило план развития ядерной энергетики в республике, согласно которому предполагается сооружение по одному энергоблоку сначала на АЭС "Дукованы", а несколько позднее — на АЭС "Темелин". Правительство не исключило и возможное расширение строительства до двух новых блоков на каждой из АЭС.

В 2016 году Росатом передал министерству промышленности и торговли Чехии и компании CEZ информационный пакет с материалами о потенциальном участии в проекте сооружения новых блоков АЭС на территории страны

Старейшая из двух чешских атомных станций "Дукованы" имеет четыре энергоблока общей мощностью 2040 МВт, они были введены в строй с участием советских специалистов в 1985–1987 годах. АЭС покрывает пятую часть потребностей республики в электроэнергии. АЭС "Темелин" также была построена по советским проектам, ее коммерческая эксплуатация началась в 2002 году, спустя 17 лет после старта строительства.

Станция состоит из двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000. Общая мощность обоих блоков в настоящее время составляет 2160 МВт, в 2015 году они выработали 14,23 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. АЭС "Темелин" тоже вырабатывает пятую часть всей электроэнергии в республике.