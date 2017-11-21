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Ядерные технологии
Ядерные технологии

В Москве открывается Международный форум по атомной экологии "АтомЭко 2017"

Сюжет:
Международный общественный форум-диалог и выставка "АтомЭко 2017" (15)
00:4021.11.2017
0630
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкСтенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом. Архивное фотоСтенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Международный общественный форум-диалог и выставка "АтомЭко 2017" открывается во вторник в Москве, его основной темой станут экологические аспекты мировой энергетики.

Специалист ФГУП Горно-химический комбинат за работой. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Форум представляет собой международную площадку для обсуждения экологических аспектов атомной отрасли, демонстрации передовых технологий в области обеспечения ядерной, радиационной и экологической безопасности.

Организаторы "АтомЭко 2017" — госкорпорация "Росатом", Ростехнадзор, общественный совет Росатома и общественный совет при Ростехнадзоре, соорганизатор — МАГАТЭ. Мероприятие пройдет при поддержке Минприроды РФ. Генеральный информационный партнер "Атомэко 2017" — агентство РИА Новости (флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня").

Чистая энергия для будущего

На пленарном заседании "Чистая энергия для будущих поколений" развитие энергетики будет обсуждаться с точки зрения экологии, экономики и устойчивого развития. Планируется, что в дискуссии примут участие министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, руководитель Ростехнадзора Алексей Алешин, заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков, президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, руководитель дивизиона по обращению с радиоактивными отходами Агентства по ядерной энергии ОЭСР Глория Квонг.

Павильон корпорации Росатом. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Круглые столы и сессии пройдут в рамках трех тематических треков: "Безопасность, ядерные технологии, экология", "Регулирование и охрана окружающей среды", "Общество и ядерная энергетика". На них будут обсуждаться современные вызовы и подходы к регулированию безопасности в области использования атомной энергии с учетом интересов общества и государства, вопросы создания замкнутого ядерно-топливного цикла как основы экологически чистой атомной энергетики, передовые технологии и лучшие практики в области обращения с радиоактивными отходами (РАО) и отработавшим ядерным топливом (ОЯТ).

Также эксперты обсудят опыт международного сотрудничества в решении сложных экологических задач, первые результаты новой федеральной целевой программы "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016-2020 годы", совершенствование законодательства РФ в области охраны окружающей среды, современные форматы проведения общественных обсуждений и другие темы.

Национальный доклад

Одним из важных событий первого дня работы "АтомЭко 2017" станет обсуждение пятого национального доклада РФ о выполнении обязательств, вытекающих из Объединенной конвенции о безопасности обращения с ОЯТ и о безопасности обращения с радиоактивными РАО. Доклад был опубликован госкорпорацией "Росатом" 13 ноября, причем впервые до его представления в МАГАТЭ.

Рабочие на строительной площадке Белорусской АЭС. Архивное фото
© Sputnik / Виктор Толочко
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В обсуждении доклада примут участие эксперты и представители общественности. С пояснениями выступят директор по государственной политике в области РАО, ОЯТ и выводу из эксплуатации ядерно- и радиационно-опасных объектов Росатома Олег Крюков, заместитель директора Института проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук Игорь Линге и начальник управления Ростехнадзора Евгений Кудрявцев.

На выставочной площадке "АтомЭко 2017" будут представлены передовые технологии организаций Росатома по обращению с РАО, ОЯТ выводу из эксплуатации, по очистке различных сред, переработке общепромышленных и бытовых отходов.

Атом для Арктики

На форуме также будут обсуждаться вопросы применения для развития Арктики эффективных и безопасных технологий, разработанных специалистами российской атомной отрасли.

Комплексное развитие арктического региона — один из стратегических приоритетов России. Как отмечают эксперты, освоение Арктики потребует применения новых экономически эффективных и экологически безопасных технологий, в том числе созданных российской атомной отраслью. Госкорпорация "Росатом" предлагает широкую линейку своих разработок и проектов в области транспорта, энергообеспечения работ в Арктике, добычи полезных ископаемых и решения экологических задач.

Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии Росатом. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Участники запланированного в рамках форума круглого стола "Арктика и атом: развитие и экология" обсудят экологические и экономические аспекты освоения Арктики, а также арктические проекты Росатома. В дискуссии примут участие представители министерства природных ресурсов и экологии РФ, предприятий Росатома, а также общественного совета при госкорпорации.

На круглом столе будут представлены доклады по таким темам, как инновационные технологии Росатома для применения в Арктике; экологические и экономические аспекты развития Северного морского пути; текущее состояние экологической безопасности Арктического региона; ликвидация ядерного наследия Арктики; очистка Кольского залива от затопленных и затонувших объектов; различные аспекты применения автономных атомных источников энергообеспечения; взгляд, участие и надежды общественности при реализации арктических проектов.

Новый журнал

В программе "АтомЭко 2017" — презентация нового российского научного журнала "Радиоактивные отходы", который должен стать площадкой для научных дискуссий и обмена опытом среди ведущих российских и зарубежных специалистов в области обращения с радиоактивными отходами.

Строительство Балтийской атомной станции. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Росэнергоатом согласовывает возможность продолжения стройки Балтийской АЭС
"Тема радиоактивных отходов стала особо актуальной в России, поскольку после принятия Федеральной целевой программы по обеспечению ядерной и радиационной безопасности в 2008 году широко развернулись работы по характеризации, переработке и захоронению РАО. При этом конкретные научно-технические вопросы у нас освещаются в паре десятков различных журналов, а за рубежом издается несколько специализированных журналов в этой области", — ранее рассказал РИА Новости главный редактор журнала, ведущий мировой ученый в области безопасности атомной энергетики, основатель и научный руководитель Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН, академик Леонид Большов.

По его словам, по результатам обсуждения этой проблемы с Росатомом было решено, что наличие одной площадки для обсуждения, столкновения взглядов по широкому кругу вопросов, связанных с обращением с РАО, будет способствовать объективной научно-технической поддержке принятия решений по дорогостоящим и длительным проектам в этой области, которые к тому же вызывают "массу вопросов" у населения.

Строительство Балтийской атомной станции. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Росэнергоатом согласовывает возможность продолжения стройки Балтийской АЭС
Издавать журнал под эгидой ИБРАЭ было решено потому, что институт активно участвует в разработке и поддержке ФЦП ОЯРБ, разработке федерального закона по обращению с РАО, решении важных стратегических вопросов в данной области, пояснил Большов.

"Журнал должен стать площадкой для обмена информацией о разработке и оценке различных технологий обращения с радиоактивными отходами. Кроме того, было решено, что журнал должен быть шире, чем отраслевой, носить межведомственный академический характер, переводиться на английский язык и быть включенным со временем в список ВАК (Высшей аттестационной комиссии — ред.)", — сказал Большов.

В МАГАТЭ журнал будет представлен в мае 2018 года на совещании по выполнению конвенции по РАО и ОЯТ.

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