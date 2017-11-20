Финский атомнадзор завершает анализ безопасности площадки АЭС "Ханхикиви-1"

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Центр радиационной безопасности Финляндии STUK (атомный надзорный орган страны) практически завершил анализ документации в обоснование безопасности площадки будущей АЭС "Ханхикиви-1", которая должна быть построена с участием России, сообщил генеральный директор STUK Петтери Тииппана.

В беседе с корпоративным изданием российской атомной отрасли "Страна Росатом" Тииппана рассказал, как идет процесс лицензирования проекта АЭС "Ханхикиви-1".

"Экспертиза ведется по трем направлениям. Первое — безопасность площадки. В этой сфере мы продвигаемся хорошо. Fennovoima (компания-заказчик строительства АЭС "Ханхикиви-1" — ред.) представила большую часть необходимой для анализа документации", — сказал Тииппана. "Мы практически завершили обзор. Остается ряд замечаний, которые нужно снять. Но в целом ситуацию я оцениваю положительно", — добавил он.

По его словам, второе направление работы — проверка организаций, участвующих в проекте, и их возможностей. Причем речь идет как о цепочке поставщиков, так и о самой Fennovoima. "Плановые проверки прошли, остался ряд вопросов о ресурсах организаций и соответствии системы менеджмента поставщиков ядерной части нашим и международным стандартам", — сказал Тииппана.

Он добавил, что третьим направлением работы стал технический анализ проекта АЭС "Ханхикиви-1". "Работа в этом направлении на начальной стадии. Мы еще не получили всю техническую документацию — в Fennovoima сказали, что значительная часть (документации) будет к концу года", — добавил гендиректор STUK.

Тииппана пояснил, что недавно Fennovoima именно из-за вопроса со сдачей в STUK технической документации по проекту сдвинула график получения лицензии на строительство АЭС "Ханхикиви-1". Ранее сообщалось, что Fennovoima ожидает получить лицензию на строительство этой атомной станции не в 2018 году, как было ранее, а в 2019 году.

АЭС "Ханхикиви-1" будет построена с российским реактором ВВЭР-1200 по проекту АЭС-2006 на мысе Ханхикиви в финском районе Пюхяйоки и, как планируется, начнет производство электроэнергии в 2024 году.

Международное подразделение госкорпорации "Росатом" компания "Русатом Оверсиз" (преобразованная в "Русатом Энерго Интернешнл") и Fennovoima в 2013 году подписали контракт на сооружение АЭС "Ханхикиви-1". Российская сторона в 2014 году получила 34% в Fennovoima. Парламент Финляндии в декабре того же года большинством голосов одобрил этот проект. Fennovoima в июне 2015 года подала заявку на получение лицензии на строительство станции.

В январе 2015 года правительство РФ внесло проект строительства АЭС "Ханхикиви-1" в перечень самоокупаемых инфраструктурных проектов, софинансируемых Фондом национального благосостояния (ФНБ). Максимальный объем средств ФНБ, направляемых на его реализацию, составляет рублевый эквивалент 2,4 миллиарда евро, но не более 150 миллиардов рублей. Экономический эффект от реализации проекта АЭС "Ханхикиви-1" для России, по прогнозам, составит 17,5 миллиарда евро. Бюджет РФ, как ожидается, только налогами получит свыше 3 миллиардов евро.