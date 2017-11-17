Генпрокуратура Белоруссии заметила дронов над строящейся АЭС

МИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Генеральная прокуратура Белоруссии отмечает рост числа несанкционированных полетов квадрокоптеров и дронов, сообщает Sputnik Беларусь.

"Только в Гродненской области над строящейся Белорусской атомной электростанцией в течение второго полугодия 2017 года зафиксировано восемь полетов, совершенных беспилотниками в запрещенной для них зоне", — заявили в Генпрокуратуре.

Надзорное ведомство предложило МВД установить личности нарушителей.

Кроме того, соответствующая информация была направлена в департамент по авиации Минтранса. Генпрокуратура обратила внимание, что пользователи летательных аппаратов не знают о зонах, где запрещено их использование. Ведомство предложило ускорить разработку Авиационных правил организации и выполнения полетов авиамоделей.

Белорусская АЭС, строящаяся рядом с городом Островец в Гродненской области в 50 километрах от Вильнюса, будет состоять из двух энергоблоков. Первый энергоблок Белорусской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй — в 2020 году.

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