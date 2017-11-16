Росатом выберет новые технологии, которые помогут эффективнее строить АЭС

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Новый центр трансфера технологий, работающий на базе отраслевого центра капитального строительства (ОЦКС) госкорпорации "Росатом", выберет технологические решения, которые помогут повысить эффективность работы поставщиков атомной отрасли и как следствие — конкурентоспособность Росатома на мировых рынках, сообщил заместитель директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе "Росатома" Николай Виханский на форуме "Атомекс-2017".

Как ранее отмечал "Росатом", сейчас перед госкорпорацией стоят глобальные задачи, которые требуют постоянного развития существующей системы закупок. Сегодня в портфеле "Росатома" на разных этапах реализации находятся проекты 42 атомных энергоблоков, из которых восемь в России и 34 за рубежом в 12 странах мира. Объем зарубежных заказов "Росатома" на 10-летний период приблизился к 150 миллиардам долларов.

При этом в условиях роста объема зарубежных заказов главными вызовами для "Росатома" были названы жесткие требования международных договоров и специфика законодательства стран-партнеров, поэтому отмечалась необходимость обеспечить выполнение проектов качественно и в срок.

По словам Виханского, при обострении конкуренции на рынках особого внимания экспертов стройкомплекса атомной отрасли требуют вопросы сокращения временных затрат, увеличения прибыли, улучшения качества, расширения рынка сбыта и повышения эффективности проектного управления. "С этими задачами справиться реально, если при сооружении объектов максимально использовать опробованные эффективные инновационные технологии, новые материалы и решения", — сказал Виханский.

Он рассказал о переходе российской атомной отрасли на новую модель корпоративной системы внедрения новаций при капитальном строительстве атомной отрасли и создании на базе ОЦКС центра трансфера технологий (ЦТТ). "Центр трансфера технологий — это единое окно возможностей для отраслевых заказчиков и поставщиков. Одни продвигают свои идеи или технологии, другие — за счет использования предложенных инноваций выполняют задачи в срок. Это взаимовыгодное сотрудничество", — отметил представитель "Росатома".

В прошлом году ЦТТ в кооперации с экспертами отрасли, институтами развития, ведущими российскими и зарубежными компаниями, профильными ведомствами, НИИ, вузами и профессиональными объединениями отобрал современные технологии и сформировал реестр инновационных технологий, продукции и услуг для строительства объектов атомной энергетики. Лучшие технологии с этого года будут включены в федеральную индустриальную базу, которую формирует АНО "Агентство по технологическому развитию". "С Агентством в этом году "Росатом" заключил соглашение о сотрудничестве. На сегодня одобрены четыре технологии для продвижения на федеральном уровне", — сказал Виханский.

Международный форум поставщиков атомной отрасли "Атомекс" направлен на привлечение новых поставщиков, повышение качества закупаемого оборудования и услуг в атомной отрасли. Организатор форума — госкорпорация "Росатом". Генеральный информационный партнер "Атомекса-2017" — агентство РИА Новости (флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня").