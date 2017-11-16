Росатом выберет новые технологии, которые помогут эффективнее строить АЭС

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Новый центр трансфера технологий, работающий на базе отраслевого центра капитального строительства (ОЦКС) госкорпорации "Росатом", выберет технологические решения, которые помогут повысить эффективность работы поставщиков атомной отрасли и как следствие — конкурентоспособность Росатома на мировых рынках, сообщил заместитель директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе "Росатома" Николай Виханский на форуме "Атомекс-2017".
При этом в условиях роста объема зарубежных заказов главными вызовами для "Росатома" были названы жесткие требования международных договоров и специфика законодательства стран-партнеров, поэтому отмечалась необходимость обеспечить выполнение проектов качественно и в срок.
По словам Виханского, при обострении конкуренции на рынках особого внимания экспертов стройкомплекса атомной отрасли требуют вопросы сокращения временных затрат, увеличения прибыли, улучшения качества, расширения рынка сбыта и повышения эффективности проектного управления. "С этими задачами справиться реально, если при сооружении объектов максимально использовать опробованные эффективные инновационные технологии, новые материалы и решения", — сказал Виханский.
Он рассказал о переходе российской атомной отрасли на новую модель корпоративной системы внедрения новаций при капитальном строительстве атомной отрасли и создании на базе ОЦКС центра трансфера технологий (ЦТТ). "Центр трансфера технологий — это единое окно возможностей для отраслевых заказчиков и поставщиков. Одни продвигают свои идеи или технологии, другие — за счет использования предложенных инноваций выполняют задачи в срок. Это взаимовыгодное сотрудничество", — отметил представитель "Росатома".
Международный форум поставщиков атомной отрасли "Атомекс" направлен на привлечение новых поставщиков, повышение качества закупаемого оборудования и услуг в атомной отрасли. Организатор форума — госкорпорация "Росатом". Генеральный информационный партнер "Атомекса-2017" — агентство РИА Новости (флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня").