"Росатом" подготовил законопроект, дающий ему право быть оператором СМП

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" разработала законопроект, позволяющий наделить ее полномочиями по осуществлению надзора и контроля судоходства на Северном морском пути (СМП), документ опубликован на официальном портале проектов нормативных актов.

Как следует из пояснительной записки, "Росатом" может получить полномочия по организации прохода судов в акватории Северного морского пути, право принятия решений об открытии на СМП морских портов и утверждении порядка сдачи в аренду федеральной собственности объектов этих портов. Также планируется, что "Росатом" будет утверждать правила оказания услуг и перечень портовых сборов в морских портах, расположенных в акватории Северного морского пути.

Помимо этого, законопроект наделяет "Росатом" полномочиями по приему заявлений и выдаче разрешений на проход судов по СМП, мониторингу гидрометеорологической, ледовой и навигационной обстановки, согласованию установки средств навигационного оборудования, выработке рекомендаций по разработке маршрутов плавания судов и использованию ледоколов, содействию в организации проведения поисковых и спасательных операций.

Планируется, что принятие законопроекта позволит существенно активизировать развитие Северного морского пути в качестве национальной транспортной магистрали в Арктике. Планируемым сроком вступления законопроекта в силу обозначен январь 2018 года.