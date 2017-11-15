"Росатом" подготовил законопроект, дающий ему право быть оператором СМП

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" разработала законопроект, позволяющий наделить ее полномочиями по осуществлению надзора и контроля судоходства на Северном морском пути (СМП), документ опубликован на официальном портале проектов нормативных актов.
Помимо этого, законопроект наделяет "Росатом" полномочиями по приему заявлений и выдаче разрешений на проход судов по СМП, мониторингу гидрометеорологической, ледовой и навигационной обстановки, согласованию установки средств навигационного оборудования, выработке рекомендаций по разработке маршрутов плавания судов и использованию ледоколов, содействию в организации проведения поисковых и спасательных операций.
Планируется, что принятие законопроекта позволит существенно активизировать развитие Северного морского пути в качестве национальной транспортной магистрали в Арктике. Планируемым сроком вступления законопроекта в силу обозначен январь 2018 года.