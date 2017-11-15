Ядерно-топливный завод "Росатома" получил третьего гендиректора за три года

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Очередная, третья за последние три года, смена гендиректора произошла на одном из ведущих мировых предприятий по производству ядерного топлива для АЭС и исследовательских реакторов — ПАО "Новосибирский завод химконцентратов" (НЗХК, входит в топливную компанию ТВЭЛ госкорпорации "Росатом"), его возглавил Алексей Жиганин, ранее работавший техническим директором другого предприятия ТВЭЛ по выпуску ядерного топлива ПАО "Машиностроительный завод" (Электросталь, Московская область).

Михаил Зарубин, занимавший должность генерального директора НЗХК с июля 2016 года, назначен старшим вице-президентом ТВЭЛ по производству, говорится в сообщении топливной компании. До Зарубина гендиректором НЗХК с августа 2014 года был Юрий Гернер.

Как отметила посетившая НЗХК с рабочим визитом президент ТВЭЛ Наталья Никипелова, среди ключевых задач Жиганина на посту гендиректора завода — продолжение работы по снижению себестоимости, улучшению качества и унификации изделий, обеспечение производственными мощностями планов топливной компании по продвижению за рубежом российского ядерного топлива "ТВС-Квадрат" для реакторов АЭС западного дизайна, активизация работы по выходу на новые зарубежные рынки сбыта перспективной продукции, в том числе для исследовательских реакторов. Задачи в сфере развития "второго ядра" бизнеса — активизация взаимодействия с поставщиками литиевого сырья, развитие производство лития и другой неядерной продукции.