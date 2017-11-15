На площадку нового блока Ленинградской АЭС-2 доставили корпус реактора

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Корпус ядерного реактора для нового энергоблока №2 Ленинградской АЭС-2 доставлен на площадку атомной станции, и до конца нынешнего года он будет установлен в реакторном здании энергоблока, сообщило управление информации и общественных связей Ленинградской АЭС.

Корпус реактора был изготовлен на ПАО "Ижорские заводы" (Санкт-Петербург).

"Для доставки столь важного груза нами был подготовлен специальный проект, в который вошли два технологических железнодорожных проезда — с производственной площадки и по Санкт-Петербургу, затем корпус реактора прошел по Неве, под мостами Северной столицы, вышел в Финский залив и преодолел морской путь до Соснового Бора протяженностью около 40 километров. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, сверхтяжелый груз успешно доставлен заказчику за отведенные на эту операцию десять дней", — отметил начальник управления логистики "Ижорских заводов" Александр Летяев, слова которого цитируются в сообщении.

В настоящее время корпус реактора перевезен специальным автотранспортом на строительную площадку Ленинградской АЭС. До конца года он будет установлен в проектное положение в здании реактора энергоблока №2 ВВЭР-1200, отмечается в сообщении.

Ленинградская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом". Станция расположена в городе Сосновый Бор, в 40 километрах западнее Санкт-Петербурга на берегу Финского залива. ЛАЭС является первой в стране станцией с реакторами РБМК-1000 (уран-графитовые ядерные реакторы канального типа на тепловых нейтронах). На АЭС эксплуатируются 4 энергоблока электрической мощностью 1000 МВт каждый. Также ведётся сооружение замещающих мощностей действующей атомной станции: строятся два энергоблока типа ВВЭР-1200. Заказчик-застройщик проекта — АО "Концерн Росэнергоатом"; генеральный проектировщик — АО "Атомпроект", генеральный подрядчик — АО "Концерн Титан-2".