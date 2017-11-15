Правительство России секвестировало ФЦП по ядерным "технологиям будущего"

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Правительство РФ сократило бюджетное финансирование федеральной целевой программы "Ядерные энергетические технологии нового поколения на период 2010-2015 годов и на перспективу до 2020 года" на более чем 17 миллиардов рублей — до 82 миллиардов рублей с 99,3 миллиарда рублей, соответствующее постановление правительства опубликовано в среду на официальном портале правовой информации.

Основная цель этой ФЦП — разработка ядерных энерготехнологий нового поколения на базе реакторов на быстрых нейтронах с замкнутым ядерным топливным циклом для атомных электростанций, обеспечивающих потребности страны в энергоресурсах и повышение эффективности использования природного урана и отработавшего ядерного топлива, создание научно-технологической базы для крупномасштабного развития атомной энергетики на принципах естественной безопасности и дальнейшего использования ее потенциала. Государственный заказчик программы — госкорпорация "Росатом".

Общий объем финансирования программы (в том числе за счет внебюджетных источников) урезан на 41 миллиард рублей — до 114 миллиардов рублей с 155 миллиардов рублей. Ожидаемый коэффициент бюджетной эффективности программы снижен до 0,7 с 0,79.

Сокращения коснулись и ожидаемых к 2020 году результатов реализации программы. Так, из нее исключен пункт, касающийся постройки на площадке предприятия госкорпорации "Росатом" "Сибирский химический комбинат" (ЗАТО Северск, Томская область) в рамках российского атомного проекта "Прорыв" опытно-демонстрационного комплекса (ОДЭК) в составе энергоблока с реактором на быстрых нейтронах с жидкометаллическим свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300. Теперь речь идет только о сооружении комплекса по производству смешанного нитридного уран-плутониевого ядерного топлива для этого реактора, а также комплекса по переработке отработавшего топлива.

Проект "Прорыв" — один из главных современных мировых проектов в атомной энергетике. В рамках "Прорыва" предусматривается создание ядерных энергетических технологий нового поколения на базе замкнутого ядерного топливного цикла с использованием реакторов на быстрых нейтронах. По мнению специалистов, практическое использование результатов проекта создаст предпосылки для укрепления лидерства России на мировом рынке ядерных технологий.

Ранее сообщалось, что сроки сооружения реактора БРЕСТ-ОД-300 отложены вправо до завершения необходимых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по его проекту, но, тем не менее, строительство может начаться в 2018 году. При этом сроки строительства топливного комплекса не сдвигались. Поэтому нынешнее постановление кабинета министров формализует эти решения.

Кроме того, из планируемых результатов по нынешней ФЦП до 2020 года исключено завершение строительства термоядерного комплекса "Байкал" для исследований инерционного термоядерного синтеза.

Правительство сократило и плановые показатели по удельному весу инновационной продукции и услуг, созданных к 2020 году путем реализации мероприятий программы, в общем объеме продаж продукции и услуг российской атомной отрасли — теперь они составляют 2,2% вместо 10%.

Энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах, как считается, имеют большие преимущества. С их помощью можно будет замкнуть ядерный топливный цикл, в котором за счет расширенного воспроизводства ядерного "горючего" существенно расширится топливная база атомной энергетики, а также появится возможность уменьшить объемы радиоактивных отходов благодаря "выжиганию" опасных радионуклидов. Россия, как отмечают эксперты, занимает первое место в мире в технологиях строительства реакторов на быстрых нейтронах.

В 2016 году в России началась промышленная эксплуатация четвертого энергоблока Белоярской АЭС с "быстрым" реактором БН-800 с жидкометаллическим теплоносителем, натрием. На нем будет отрабатываться ряд технологий замыкания ядерного топливного цикла. БН-800 станет прототипом более мощного коммерческого атомного энергоблока БН-1200. Решение о строительстве в России атомного "блока будущего" БН-1200 будет приниматься на основе опыта эксплуатации БН-800.