Росатом намерен увеличить свою выручку в неядерном бизнесе в 2017 году

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Выручка госкорпорации "Росатом" в области неядерных бизнесов по итогам нынешнего года, как ожидается, вырастет и составит 21% от общей выручки, сообщил первый заместитель генерального директора по развитию и международному бизнесу Росатома Кирилл Комаров. © РИА Новости / Рамиль Ситдиков РАН и "Росатом" подготовят новый меморандум о сотрудничестве

"Росатом поставил перед собой в качестве стратегической задачи к 2030 году — не меньше 30% выручки от новых продуктов. Цифры 2017 года будут около 21%", — сказал Комаров во вторник, выступая на международном форуме поставщиков атомной отрасли "Атомекс-2017".

По итогам 2016 года доля выручки Росатома по новым продуктам составляла 17%, или почти 191 миллиард рублей.

Росатом в последние годы взял курс на диверсификацию бизнеса, выпуск новой, неядерной продукции. Для решения этой задачи ведется работа по оценке перспективных направлений для инвестирования, создания условий для полного использования потенциала и компетенций организаций отрасли. Цель – нарастить портфель заказов по новым продуктам и услугам на уже существующих и перспективных рынках.

Новые направления бизнеса Росатома можно разделить на два основных типа. Первый — это вывод продуктов на новые рынки, то есть расширение как географического присутствия отраслевых продуктов, так и расширение присутствия в различных рыночных сегментах. Это, например, радиационные технологии для медицины и промышленности, автоматизированные системы управления технологическими процессами и так далее.

Второй тип новых бизнесов Росатома — это увеличение продаж на традиционных рынках, то есть реализация предложения новых продуктов на уже освоенных рынках. Это, например, возобновляемая энергетика, энерготрейдинг, системы накопления энергии и другое.

Форум "Атомекс" направлен на привлечение в атомную отрасль России новых поставщиков, повышение качества закупаемого оборудования и услуг. Организатор форума — госкорпорация "Росатом". Генеральный информационный партнер — агентство РИА Новости (флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня").