РАН и "Росатом" подготовят новый меморандум о сотрудничестве

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Российская академия наук и госкорпорация "Росатом" подготовят меморандум о развитии сотрудничества по различным передовым высокотехнологичным направлениям, речь об этом шла на состоявшемся во вторник заседании президиума РАН.

История сотрудничества академической науки и атомной отрасли началась во времена советского атомного проекта. Ученые Академии наук внесли огромный вклад в создание отечественного ядерного оружия и мирной атомной энергетики. Сейчас РАН и "Росатом" активно взаимодействуют, в частности, по реализации проектов в интересах обороноспособности России и созданию ядерных энергетических технологий нового поколения. Еще одним направлением совместной работы специалистов "Росатома" и РАН стали так называемые меганаучные проекты по созданию крупных исследовательских установок мирового уровня.

Выступивший на заседании член президиума РАН, председатель научно-технического совета (НТС) "Росатома", научный руководитель Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени Забабахина (РФЯЦ-ВНИИТФ) академик Георгий Рыкованов сообщил, что ученые-ядерщики предлагают подготовить и заключить меморандум о взаимодействии между РАН, Федеральным агентством научных организаций (ФАНО) и "Росатомом".

"Это предложение весьма актуально", — отметил Рыкованов. Он напомнил, что в 2006 году было подписано соглашение о сотрудничестве между Федеральным агентством по атомной энергии и РАН.

"За это время изменились правовые основы сотрудничества — и агентства уже нет (его правопреемником стала госкорпорация "Росатом" — ред.), и Академия наук работает в другом правовом поле", — добавил Рыкованов.

Предложение о разработке нового меморандума поддержал президент РАН Александр Сергеев. "Наше сотрудничество с "Росатомом" очень важно, и история это показала. Мы со стороны Российской академии наук, безусловно, будем расширять это сотрудничество. Я считаю, что то соглашение, которое было, надо, исходя из реалий сегодняшнего дня, переформатировать, наполнить его большим содержанием", — сказал он.

"Мы должны поблагодарить "Росатом" и руководителя НТС "Росатома" за такую инициативу. Нам, безусловно, надо откликнуться на нее. Думаю, что мы в течение месяца сможем сформулировать и согласовать текст меморандума. И, наверное, мы сможем в декабре вынести этот вопрос на рассмотрение на последнее в этом году заседание нашего президиума", — добавил Сергеев.