Росэнергоатом согласовывает возможность продолжения стройки Балтийской АЭС

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Концерн "Росэнергоатом" согласовывает возможность продолжения строительства Балтийской АЭС, сообщил первый заместитель генерального директора концерна Алексей Жуков.

"Ситуация (по этому проекту) сейчас — согласование возможности продолжения сооружения", — сказал Жуков во вторник на заседании комитета Государственной Думы по энергетике.

Ранее Росатом сообщал, что строительство Балтийской АЭС будет возобновлено, когда для нее найдут потребителей электроэнергии и будут оформлены соответствующие договоренности.

Также сообщалось, что Росатом актуализировал концепцию реализации проекта Балтийская АЭС и предполагает поставку до 100% мощности за пределы Калининградской области.

Строительство Балтийской АЭС началось в 2010 году в Калининградской области с перспективой поставок электроэнергии не только российским, но и европейским потребителям. Однако прибалтийские страны (Литва, Латвия, Эстония) в 2013 году заявили о намерении выйти из единой энергосистемы с РФ и переориентироваться на рынок ЕС с 2016 года. Проект БАЭС был изначально построен с учетом того, что Калининград и Прибалтика работают в единой энергосистеме с северо-западом России, поэтому было решено временно приостановить работы. Сегодня площадка АЭС поддерживается в состоянии готовности к оперативному продолжению строительства.