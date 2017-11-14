Росатом планирует до конца 2018 года осуществить закупки на 1,1 трлн рублей

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" планирует с конца нынешнего текущего года и до конца 2018 года осуществить свыше 40 тысяч конкурентных закупок продукции и услуг для своих проектов на общую сумму 1,1 триллиона рублей, следует из презентации директора по закупкам Росатома Романа Зимонаса, представленной во вторник на международном форуме поставщиков атомной отрасли "Атомекс-2017".

Из этой суммы объем закупок для международных проектов Росатома составит 604,1 миллиарда рублей, для объектов в РФ — 504,4 миллиарда рублей.

Из общей суммы в 1,108 триллиона рублей 741,7 миллиарда пойдет на закупку материалов и оборудования, 202,9 миллиарда рублей — на строительно-монтажные работы.

В 2012 году объем конкурентных закупок госкорпорации составлял 313 миллиардов рублей, в 2015 году этот показатель вырос до 622,4 миллиарда рублей, а на нынешний год запланировано проведение конкурентных закупок на сумму 766,3 миллиарда рублей.

Форум "Атомекс" направлен на привлечение в атомную отрасль России новых поставщиков, повышение качества закупаемого оборудования и услуг. Организатор форума — госкорпорация "Росатом". Генеральный информационный партнер — агентство РИА Новости (флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня").