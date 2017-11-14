"Росатом" разместит заказы более чем на $1 млрд для проекта АЭС "Аккую"

АНКАРА, 14 ноя – РИА Новости. "Росатом" в 2018 году разместит заказы на сумму свыше 1 миллиарда долларов на продукцию и услуги для проекта АЭС "Аккую" в Турции, заявил гендиректор корпорации Алексей Лихачев.

"В будущем году мы на условиях конкурсных процедур разместим еще на миллиард с лишним долларов заказов, и пока и сроки, и качество работы турецких подрядчиков нас вполне себе устраивают… Одновременно с этим мы, конечно же, будем продолжать работу с турецкими инвесторами, с теми, кто уже на уровне соучредителей войдет в данный проект. Этот вопрос пока открыт. Мы рассматриваем разные варианты, но решения пока нет", — сказал Лихачев в интервью агентству Anadolu

Он отметил, что российская сторона наладила успешное сотрудничество с турецким консорциумом Cengiz-Kolin-Kalyon, который владеет 49-процентной долей в АЭС "Аккую". По словам главы Росатома, российская сторона уже договорилась с министерством энергетики и природных ресурсов Турции по определенным соглашениям.

"На основе этих соглашений 20 октября турецкая сторона выдала ограниченную лицензию на строительство. Это позволило нам запустить начальные бетонные работы. Наше обязательство — до конца года сдать всю проектную документацию. В этом случае надеемся в первом квартале 2018 года получить уже полную лицензию, которая даст нам возможность выйти на полномасштабный первый бетон уже реакторного блока ориентировочно в мае будущего года", — сказал Лихачев.

Он отметил, что российская и турецкая стороны прилагают все усилия для своевременной сдачи в эксплуатацию АЭС "Аккую". "Единственный путь достижения этой цели – хорошо скоординированное сотрудничество между Турцией и Россией, основанное на взаимодоверии", — добавил глава "Росатома".

Проект АЭС "Аккую" включает в себя четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующими самым высоким, так называемым "постфукусимским" стандартам безопасности. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Стоимость проекта составляет порядка 20 миллиардов долларов. Турецкая сторона рассчитывает на ввод первого блока АЭС в 2023 году. В июне "Росатом" подписал соглашение об основных условиях вхождения турецких энергокомпаний Cengiz Holding, Kolin Insaat и Kalyon Insaat в капитал "Аккую Нуклеар".