Лихачев: поставщики Росатома обеспечили лидерство РФ на атомных рынках

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Поставщики российской атомной отрасли внесли большой вклад в реализацию проектов госкорпорации "Росатом" за рубежом и лидерство России на мировых атомных рынках, считает генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.
Выступая во вторник на международном форуме поставщиков атомной отрасли "Атомекс-2017", Лихачев отметил, что Росатом — "весьма заметный игрок в строительстве атомных объектов за рубежом".
"Этого нам удалось достичь в первую очередь благодаря нашей работе с поставщиками", — сказал Лихачев. "Он были нашими соратниками, соучастниками побед Росатома, а это примерно 15 тысяч предприятий", — добавил глава госкорпорации.
Сегодня в портфеле Росатома на разном этапе реализации находятся проекты 42 энергоблоков АЭС, из которых 8 в России и 34 за рубежом в 12 странах мира. Портфель зарубежных заказов Росатома приблизился к 150 миллиардам долларов.
Форум "Атомекс" направлен на привлечение в атомную отрасль России новых поставщиков, повышение качества закупаемого оборудования и услуг. Организатор форума — госкорпорация "Росатом". Генеральный информационный партнер — агентство РИА Новости (флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня").