Лихачев: поставщики Росатома обеспечили лидерство РФ на атомных рынках

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Поставщики российской атомной отрасли внесли большой вклад в реализацию проектов госкорпорации "Росатом" за рубежом и лидерство России на мировых атомных рынках, считает генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

Выступая во вторник на международном форуме поставщиков атомной отрасли "Атомекс-2017", Лихачев отметил, что Росатом — "весьма заметный игрок в строительстве атомных объектов за рубежом".

"Этого нам удалось достичь в первую очередь благодаря нашей работе с поставщиками", — сказал Лихачев. "Он были нашими соратниками, соучастниками побед Росатома, а это примерно 15 тысяч предприятий", — добавил глава госкорпорации.

Сегодня в портфеле Росатома на разном этапе реализации находятся проекты 42 энергоблоков АЭС, из которых 8 в России и 34 за рубежом в 12 странах мира. Портфель зарубежных заказов Росатома приблизился к 150 миллиардам долларов.

В 2012 году объем конкурентных закупок госкорпорации составлял 313 миллиардов рублей, в 2015 году этот показатель вырос до 622,4 миллиарда рублей, а на нынешний год запланировано проведение конкурентных закупок на сумму 766,3 миллиарда рублей.

Форум "Атомекс" направлен на привлечение в атомную отрасль России новых поставщиков, повышение качества закупаемого оборудования и услуг. Организатор форума — госкорпорация "Росатом". Генеральный информационный партнер — агентство РИА Новости (флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня").