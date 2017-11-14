Ледокол "Арктика" нужно спасти от утилизации, считает полярник Боярский

МУРМАНСК, 14 ноя – РИА Новости. Ледокол "Арктика", первый атомный ледокол, достигший Северного полюса, необходимо сохранить, найдя оптимальный вариант для его базирования – неважно, будет это в Салехарде, Кронштадте или Сочи, сказал РИА Новости председатель полярной комиссии Русского географического общества Виктор Боярский.

Построенный в 1972 году атомный ледокол "Арктика" стал первым в истории, достигшим Северного полюса. В 2011 году судно было выведено в "холодный отстой" для дальнейшей утилизации.

Однако, как отметил Боярский, ученые хотели бы сохранить "Арктику" от утилизации, предлагая сделать ее музеем, гостиницей или научным центром.

"У нас был проект перевести его в Кронштадт, что было бы логично — сделать экспозицию. Два года был вопрос на контроле у правительства. Но сейчас этот проект снят с повестки дня", — сказал Боярский. Он также рассказал, что от генерального конструктора ЦКБ "Айсберг" узнал об идее перемещения "Арктики" в Сочи.

"Я удивился, сам бы не догадался на таком контрасте работать. Почему нет? Нам важно сохранить ледокол где угодно. Был вариант в Салехард – но он по посещаемости не Сочи, где в любое время будет поток туристов", — сказал Боярский.

Он отметил, что для сохранения ледокола нужна скорейшая утилизация ядерного реактора. "На утилизацию реактора только в 2021 году есть деньги. Мне ждем скорее утилизацию. За четыре года может проржаветь все", — добавил полярник.