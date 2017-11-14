Росатом создал практически образцовую систему закупок, считает глава ФАС

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" создала практически образцовую систему закупок, обеспечивающую развитие отечественной атомной отрасли, считает руководитель Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев.

Во вторник в Москве открывается международный форум "Атомекс-2017", цель которого — привлечение в атомную отрасль России новых поставщиков, повышение качества закупаемого оборудования и услуг. Организатор форума — госкорпорация "Росатом". Генеральный информационный партнер — агентство РИА Новости (флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня").

"За прошедшие годы Росатом добился значительных успехов в развитии системы закупок, в создании новых инструментов, обеспечивающих прозрачность и открытость, а также повышающих эффективность закупочной деятельности. Выстроенная в атомной отрасли система закупок считается практически образцовой", — отметил Артемьев в своем приветствии, опубликованном на сайте форума.

"Однако современные условия функционирования рынков, расширение зарубежной деятельности Росатома и развитие новых направлений бизнеса требуют совершенствования отдельных механизмов закупочной деятельности. В Федеральной антимонопольной службе готовы к продолжению взаимодействия с госкорпорацией для выработки мер по улучшению системы закупок атомной отрасли", — добавил он.

В рамках трехдневного форума пройдет конференция, в программе которой — пленарное заседание, круглые столы, секционные заседания, бизнес встречи в формате "B2B", семинары, мастер классы и презентационные сессии. Тема пленарной сессии — "Вектор развития госкорпорации "Росатом". Также на конференции пройдет пленарная дискуссия на тему "Организация закупок в глобальных высокотехнологичных компаниях. Вызовы и тенденции".

На сегодняшний день система закупок атомной отрасли признана многими российскими и зарубежными экспертами, в том числе ФАС, наиболее прозрачной и открытой в России. По мнению специалистов, созданная в Росатоме система позволяет не только бороться с коррупцией и повышать прозрачность закупочной деятельности, но, самое главное, помогает более эффективно обеспечивать отрасль продукцией нужного качества и в требуемые сроки.

Процедуры закупок Росатома строго регламентированы и автоматизированы, годовые планы закупок и информация о текущих закупках публикуется в открытых источниках. Все открытые закупки на 99% проводятся конкурентным способом с помощью электронных площадок. На закрытом рынке внутри российской атомной отрасли проводятся только те закупки, которые содержат государственную тайну или стратегические сведения о передовых разработках Росатома, обеспечивающих госкорпорации преимущества над зарубежными конкурентами.

Как отмечается в материалах Росатома, если в 2012 году объем конкурентных закупок госкорпорации составлял 313 миллиардов рублей, то в 2015 году этот показатель вырос до 622,4 миллиардов рублей, а на нынешний год запланировано проведение конкурентных закупок на сумму 766,3 миллиардов рублей. За восемь лет развития закупочной системы Росатом сэкономил за счет конкурентных процедур более 190 миллиардов рублей, причем за 9 месяцев текущего года экономия составила более 17 миллиардов рублей.