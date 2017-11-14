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Ядерные технологии
Ядерные технологии

Росатом создал практически образцовую систему закупок, считает глава ФАС

09:1714.11.2017
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкЛоготип на стенде государственной корпорации по атомной энергии Росатом. Архивное фотоЛоготип на стенде государственной корпорации по атомной энергии Росатом. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" создала практически образцовую систему закупок, обеспечивающую развитие отечественной атомной отрасли, считает руководитель Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев.

Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В Москве открывается международный форум поставщиков Росатома
Во вторник в Москве открывается международный форум "Атомекс-2017", цель которого — привлечение в атомную отрасль России новых поставщиков, повышение качества закупаемого оборудования и услуг. Организатор форума — госкорпорация "Росатом". Генеральный информационный партнер — агентство РИА Новости (флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня").

"За прошедшие годы Росатом добился значительных успехов в развитии системы закупок, в создании новых инструментов, обеспечивающих прозрачность и открытость, а также повышающих эффективность закупочной деятельности. Выстроенная в атомной отрасли система закупок считается практически образцовой", — отметил Артемьев в своем приветствии, опубликованном на сайте форума.

"Однако современные условия функционирования рынков, расширение зарубежной деятельности Росатома и развитие новых направлений бизнеса требуют совершенствования отдельных механизмов закупочной деятельности. В Федеральной антимонопольной службе готовы к продолжению взаимодействия с госкорпорацией для выработки мер по улучшению системы закупок атомной отрасли", — добавил он.

Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев
© РИА Новости
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В рамках трехдневного форума пройдет конференция, в программе которой — пленарное заседание, круглые столы, секционные заседания, бизнес встречи в формате "B2B", семинары, мастер классы и презентационные сессии. Тема пленарной сессии — "Вектор развития госкорпорации "Росатом". Также на конференции пройдет пленарная дискуссия на тему "Организация закупок в глобальных высокотехнологичных компаниях. Вызовы и тенденции".

На сегодняшний день система закупок атомной отрасли признана многими российскими и зарубежными экспертами, в том числе ФАС, наиболее прозрачной и открытой в России. По мнению специалистов, созданная в Росатоме система позволяет не только бороться с коррупцией и повышать прозрачность закупочной деятельности, но, самое главное, помогает более эффективно обеспечивать отрасль продукцией нужного качества и в требуемые сроки.

Росатом. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Процедуры закупок Росатома строго регламентированы и автоматизированы, годовые планы закупок и информация о текущих закупках публикуется в открытых источниках. Все открытые закупки на 99% проводятся конкурентным способом с помощью электронных площадок. На закрытом рынке внутри российской атомной отрасли проводятся только те закупки, которые содержат государственную тайну или стратегические сведения о передовых разработках Росатома, обеспечивающих госкорпорации преимущества над зарубежными конкурентами.

Как отмечается в материалах Росатома, если в 2012 году объем конкурентных закупок госкорпорации составлял 313 миллиардов рублей, то в 2015 году этот показатель вырос до 622,4 миллиардов рублей, а на нынешний год запланировано проведение конкурентных закупок на сумму 766,3 миллиардов рублей. За восемь лет развития закупочной системы Росатом сэкономил за счет конкурентных процедур более 190 миллиардов рублей, причем за 9 месяцев текущего года экономия составила более 17 миллиардов рублей.

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