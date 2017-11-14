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Ядерные технологии

В Москве открывается международный форум поставщиков Росатома

Сюжет:
Международный форум поставщиков атомной отрасли "АТОМЕКС 2017" (23)
01:3114.11.2017
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкСтенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом. Архивное фотоСтенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Международный форум поставщиков российской атомной отрасли "Атомекс-2017", цель которого — привлечение в нее новых поставщиков, повышение качества закупаемого оборудования и услуг, открывается во вторник в Москве.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. 13 ноября 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Организатор форума — госкорпорация "Росатом". Генеральный информационный партнер — агентство РИА Новости (флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня").

В рамках трехдневного форума пройдет конференция, в программе которой — пленарное заседание, круглые столы, секционные заседания, бизнес встречи в формате "B2B", семинары, мастер-классы и презентационные сессии. Тема пленарной сессии — "Вектор развития госкорпорации "Росатом". Также на конференции пройдет пленарная дискуссия на тему "Организация закупок в глобальных высокотехнологичных компаниях. Вызовы и тенденции".

"За последние несколько лет госкорпорации "Росатом" удалось добиться значительных результатов в части расширения конкуренции, повышения прозрачности и открытости закупок. Мы видим положительную динамику по этим ключевым показателям", — отметил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев, приветствие которого опубликовано на сайте форума.

Корпус сборки реактора на быстрых нейтронах БН-800. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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"Однако в условиях роста объема зарубежных заказов главными вызовами становятся жесткие требования международных договоров и специфика законодательства стран-партнеров. Еще одним фактором является реализация новых продуктовых стратегий Росатома на российском и международном рынках. В этом контексте перспективы развития системы закупок Росатома — это, в первую очередь, обеспечение таких важных компонентов, как качество и срок", — подчеркнул Лихачев.

Прозрачность закупок

На сегодняшний день система закупок атомной отрасли признана многими российскими и зарубежными экспертами, в том числе Федеральной антимонопольной службой, наиболее прозрачной и открытой в России. По мнению специалистов, созданная в Росатоме система позволяет не только бороться с коррупцией и повышать прозрачность закупочной деятельности, но, самое главное, помогает более эффективно обеспечивать отрасль продукцией нужного качества и в требуемые сроки.

Процедуры закупок Росатома строго регламентированы и автоматизированы, годовые планы закупок и информация о текущих закупках публикуется в открытых источниках.

Юрий Трутнев. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Все открытые закупки на 99% проводятся конкурентным способом с помощью электронных площадок. На закрытом рынке внутри российской атомной отрасли проводятся только те закупки, которые содержат государственную тайну или стратегические сведения о передовых разработках Росатома, обеспечивающих госкорпорации преимущества над зарубежными конкурентами.

Результаты и планы

Как отмечается в материалах Росатома, если в 2012 году объем конкурентных закупок госкорпорации составлял 313 миллиардов рублей, то в 2015 году этот показатель вырос до 622,4 миллиарда рублей, а на нынешний год запланировано проведение конкурентных закупок на сумму 766,3 миллиарда рублей.

Отмечается, что в среднем каждый день более 170 компаний на конкурентной основе получают заказы от предприятий атомной отрасли на сумму более 3 миллиардов рублей. В этом году уже почти 14,8 тысячи компаний получили заказы от Росатома, ежедневно Росатом заключает порядка 60 договоров с малым и средним бизнесом на общую сумму более 200 миллионов рублей. До конца года на электронных торговых площадках будет разыграно еще более 258 миллиардов рублей. Что касается планов на 2018 год, то в Росатоме ожидают, что общий объем закупок будет сопоставим с объемом текущего года.

АЭС Тианж в Бельгии. Архивное фото
© AP Photo / Yves Logghe
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За восемь лет развития закупочной системы Росатом сэкономил за счет конкурентных процедур более 190 миллиардов рублей, причем за 9 месяцев текущего года экономия составила более 17 миллиардов рублей.

"Перед госкорпорацией стоят глобальные задачи, которые требуют постоянного развития существующей системы закупок и четкого понимания отраслевого настроения в России и за рубежом. Сегодня у госкорпорации в стадии реализации 42 энергоблока, из которых 8 в России и 34 за рубежом в 12 странах мира. Это Беларусь, Турция, Бангладеш, Китай, Финляндия, Венгрия, Египет и другие. Портфель зарубежных заказов при этом приблизился к 150 миллиардам долларов", — отмечается в материалах госкорпорации.

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