Эрдоган пригласил Путина на церемонию заливки "первого бетона" на "Аккую"

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 13 ноября 2017

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 13 ноября 2017

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 13 ноя — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил своего российского коллегу Владимира Путина на официальную церемонию заливки "первого бетона" на АЭС "Аккую".

"Мы рассчитываем в последующие недели провести церемонию заливки первого бетона на атомной электростанции "Аккую". И если программа господина Путина позволит, мы хотели бы вместе принять участие в данной церемонии", — сказал Эрдоган по итогам переговоров с Путиным.

Проект АЭС "Аккую" включает в себя четыре энергоблока с российскими реакторными установками типа ВВЭР поколения "3+", соответствующими самым высоким, так называемым "постфукусимским" стандартам безопасности. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Российские инвестиции в проект планируются в объеме 22 миллиарда долларов. Турецкая сторона рассчитывает на пуск реактора энергоблока №1 в 2023 году.