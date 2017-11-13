Росатом и университет в Таиланде будут сотрудничать в сфере ядерной науки

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Компания "Росатом — Юго-Восточная Азия" (региональный центр госкорпорации "Росатом") и Чулалонгкорнский университет Таиланда (Chulalongkorn University) подписали меморандум о взаимопонимании, цель которого — создать условия для активизации диалога в сфере ядерной науки и образования между Россией и Таиландом.

C российской стороны документ подписал директор "Росатом — Юго-Восточная Азия" Егор Симонов, с тайской стороны — президент Чулалонгкорнского университета профессор Бундхит Эуарпорн (Bundhit Eua-arporn), говорится в сообщении российской компании.

"Стороны договорились развивать партнерство Чулалонгкорнского университета с российскими высшими учебными заведениями, а также с научно-исследовательскими и образовательными предприятиями госкорпорации "Росатом", — отмечается в сообщении.

В понедельник состоялось и первое мероприятие в рамках подписанного меморандума: в Чулалонгорнском университета прошла открытая лекция доктора наук Екатерины Петровой, представляющей опорный вуз Росатома — Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ". Лекция была посвящена роли инновационных атомных технологий в достижении целей устойчивого развития.

Подготовка национальных кадров в ядерной области входит в комплексное предложение Росатома своим зарубежным партнерам.

В сентябре 2014 года Росатом и Институт ядерных технологий королевства Таиланд подписали меморандум о взаимопонимании. В сентябре нынешнего года был подписан контракт на строительство в Таиланде циклотронно-радиохимического комплекса на основе технологий Росатома.