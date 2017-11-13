На форуме "Атомекс" в Москве обсудят значение ТОР для поставщиков Росатома

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Возможности, которые появятся у поставщиков российской атомной отрасли благодаря реализации проектов территорий опережающего развития (ТОР) в "закрытых" городах Росатома, будут обсуждаться в Москве на форуме "Атомекс-2017".

Международный форум поставщиков российской атомной отрасли "Атомекс-2017", который пройдет 14-16 ноября в Москве, направлен на привлечение новых поставщиков, повышение качества закупаемого оборудования и услуг в атомной отрасли.

Организатор форума — госкорпорация "Росатом". Генеральный информационный партнер — агентство РИА Новости (флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня").

Как следует из программы форума, на "круглом столе" "Территории опережающего социально-экономического развития: новые возможности для поставщиков атомной отрасли" будут обсуждаться возможности, которые эти территории могут дать компаниям-поставщикам Росатома.

Кроме того, речь пойдет об изменениях федерального законодательства о закупках в отношении компаний-резидентов территорий опережающего развития. На примере ТОР "Саров" будет рассказано об условиях для локализации производства в ее пределах.

В настоящее время в России есть 10 ЗАТО Росатома: Саров, Озерск, Трехгорный, Снежинск (все — Челябинская область), Железногорск, Зеленогорск (оба — Красноярский край), Лесной, Новоуральск (оба — Свердловская область), Заречный (Пензенская область) и Северск (Томская область). По планам Росатома, создание в этих городах ТОР будет способствовать их развитию. Для реализации проектов ТОР в атомградах Росатомом ранее была создана управляющая компания "Атом-ТОР".