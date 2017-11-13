Россия и Саудовская Аравия планируют сотрудничать по мирному атому

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия планируют подписать программу сотрудничества по использованию атомной энергии в мирных целях, а также разработать и согласовать "дорожную карту" по реализации этой программы, следует из имеющегося в распоряжении РИА Новости текста протокола заседания российско-саудовской межправительственной комиссии, которое ранее прошло в Эр-Рияде.

Согласно протоколу, планируется участие госкорпорации "Росатом" "в конкурентном диалоге по вопросу строительства АЭС высокой мощности на территории Саудовской Аравии".

Также намечено провести второе заседание совместного координационного комитета по вопросам использования атомной энергии в мирных целях, организовать визит саудовских специалистов на площадки российских атомных объектов и провести в Эр-Рияде семинар по российским атомным технологиям, включая реакторы малой и средней мощности.