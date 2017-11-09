В МИФИ предложили способ повышения безопасности "реакторов будущего"

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Специалисты Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" предложили способ повышения безопасности перспективных энергетических ядерных реакторов, основанный на замедлении цепной реакции в их активных зонах, сообщили РИА Новости в пресс-службе НИЯУ "МИФИ".

В рамках гранта президента РФ по государственной поддержке молодых российских ученых – кандидатов наук на кафедре теоретической и экспериментальной физики ядерных реакторов НИЯУ "МИФИ" выполняется проект, направленный на решение задачи повышения безопасности ядерных реакторов.

"Суть работы состоит в том, что активную зону реактора предлагается окружить отражателем из стабильного изотопа свинца-208", — отметил руководитель проекта Евгений Куликов.

Главные свойства свинца-208 — большой атомный вес и чрезвычайно низкая вероятность поглощения им нейтронов. Поэтому нейтроны проводят в таком отражателе относительно длительное время и при этом крайне слабо "съедаются".

"В результате почти все нейтроны из отражателя вернутся в активную зону с существенной задержкой. Это означает замедление процесса цепной реакции деления. То есть переходные, и в том числе, аварийные процессы будут развиваться медленнее. Это улучшает возможности контроля реактора, а значит, повышает безопасность реактора", — пояснил Куликов.

По мнению участников проекта, практическое применение результатов их работы позволит не только повысить безопасность перспективных ядерных энергетических реакторов на быстрых нейтронах, но и уменьшить их стоимость.

Природный изотоп свинец-208 преобладает (до 90%) в так называемом радиогенном свинце, который может быть получен из ториевых или уран-ториевых руд.

Энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах, как считается, дают большие преимущества для развития атомной энергетики будущего. С их помощью можно будет замкнуть ядерный топливный цикл, благодаря чему за счет расширенного воспроизводства ядерного "горючего" существенно расширится топливная база атомной энергетики, а также появится возможность уменьшить объемы радиоактивных отходов путем "выжигания" опасных радионуклидов. Россия, как отмечают эксперты, занимает первое место в мире в технологиях строительства реакторов на быстрых нейтронах.