Уралмашзавод начал работу над техникой для двух энергоблоков индийской АЭС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 ноя – РИА Новости. Оборудование для третьего и четвертого энергоблоков индийской АЭС "Куданкулам" начали изготавливать в Екатеринбурге, сообщает "Уралмашзавод" (Уральский завод тяжелого машиностроения, УЗТМ).

АЭС "Куданкулам" — крупнейший объект российско-индийского экономического сотрудничества. С участием России были построены и пущены первые два энергоблока станции. В конце июня нынешнего года состоялась церемония заливки первого бетона в плиту основания здания реакторного отделения третьего энергоблока АЭС "Куданкулам", знаменующая собой начало строительных работ на площадке сооружения второй очереди (энергоблоки №3 и 4) этой атомной электростанции.

"В рамках участия в крупнейшем российско-индийском проекте – строительстве АЭС "Куданкулам" – для третьего и четвертого энергоблоков электростанции "Уралмашзавод" изготавливает два крана-эстакады, две перегрузочные машины и закладные детали шлюзов для персонала для четвертого энергоблока", — заявляет предприятие.

По информации завода, сейчас в сварочном цехе идет резка металла для двух кранов эстакады. Их станут использовать для выполнения подъемно-транспортных операций при строительстве станции, "в том числе – при доставке реактора, парогенератора в реакторный зал". В период эксплуатации АЭС краны будут выполнять операции по доставке грузов в область транспортного шлюза перед реакторным залом.

Кроме того, как уточняет УЗТМ, в цехе 48/18 ведется резка металла для главных узлов кранов – рам тележек, которые имеют самый длинный цикл изготовления. Одновременно инженеры "Уралмашзавода" и НПО "ВНИИПТМАШ" продолжают разработку конструкторской документации для перегрузочных машин. Их изготовление в цехах начнется в первом квартале 2018 года.