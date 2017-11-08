Белоруссия направила отчет о стресс-тестах БелАЭС в Еврокомиссию

МИНСК, 8 ноя – РИА Новости. Белоруссия передала национальный отчет о проведенных стресс-тестах строящейся Белорусской АЭС в Еврокомиссию, сообщила в среду начальник департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС республики Ольга Луговская.

Стресс-тесты на Белорусской АЭС проведены в 2016 году по европейской методике с учетом рекомендаций, основанных на разработанных Еврокомиссией и Европейской группой регуляторов ядерной безопасности спецификациях. Власти Белоруссии ранее заявляли, что Минск планирует передать по собственной инициативе Еврокомиссии национальный доклад по итогам стресс-тестов на БелАЭС в октябре.

"Мы выполнили свои обязательства. В конце октября, 30 числа, мы передали этот документ (национальный доклад по итогам стресс-тестов – ред.) с сопроводительными документами в МИД Белоруссии для направления в Еврокомиссию. Думаю, они (МИД – ред.) свою работу по передаче документа выполнили", — сказала Луговская на пресс-конференции.

Она отметила, что во время стресс-тестов анализировалась устойчивость БелАЭС к экстремальным природным явлениям, включая низковероятные. Луговская уточнила, что речь идет о землетрясениях, затоплениях, сильных ветрах, дождях и снегопадах, обледенениях, экстремальных температурах и других явлениях и их комбинациях.

Белорусская АЭС, строящаяся рядом с городом Островец в Гродненской области в 50 километрах от Вильнюса, будет состоять из двух энергоблоков. Первый энергоблок Белорусской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй — в 2020 году.