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Ядерные технологии
Ядерные технологии

Ученые Росатома выполнят новые проекты по "ядерному" лечению рака

10:4808.11.2017
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© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкЛаборатория. Архивное фотоЛаборатория. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Специалисты одного из ведущих предприятий российской атомной отрасли Физико-энергетического института имени Лейпунского (ФЭИ, Обнинск, Калужская область, входит в научный дивизион госкорпорации "Росатом") совместно с коллегами из других институтов Росатома и медиками в ближайшие годы намерены выполнить ряд новых проектов в области импортозамещающих ядерных технологий для лечения рака, сообщил РИА Новости директор ФЭИ Андрей Говердовский.

Ранее Говердовский стал лауреатом премии правительства РФ в области науки и техники 2017 года за разработку, производство и внедрение отечественных радиоактивных источников для контактной лучевой терапии в онкологии. В состав коллектива ученых, удостоенных премии, входили сотрудники ФЭИ, Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена — филиала Национального медицинского исследовательского радиологического центра Минздрава РФ, Медицинского радиологического научного центра имени Цыба (МРНЦ), Российского научного центра рентгенорадиологии и еще одного предприятия Росатома — Научно-исследовательского института технической физики и автоматизации (НИИТФА, Москва).

Успех источников с йодом-125

Российский циклотрон Ц-80 для ядерной медицины. Архивное фото
© Фото : НИЦ "Курчатовский институт"
"Росатом" заинтересован в расширении работы в медицинской сфере
В России под эгидой Росатома ранее стартовал проект по производству полностью российских микроисточников с радиоактивным изотопом йод-125 (I-125) для проведения операций по брахитерапии (внутритканевой лучевой терапии, современного высокотехнологичного и минимально инвазивного метода лечения рака). В рамках этого проекта I-125 нарабатывается в Научно-исследовательском институте атомных реакторов (НИИАР, Димитровград, Ульяновская область, тоже входит в научный дивизион Росатома), а микроисточники с изотопом изготавливаются в ФЭИ.

Первая операции по брахитерапии рака предстательной железы с использованием этих микроисточников прошла осенью 2015 года в МРНЦ в Обнинске.

"Все вопросы разрешительного характера у нас решены. Число клиник, использующих наши микроисточники с йодом-125, растет. Теперь операции по брахитерапии с использованием этих микроисточников будут делать и в Сибири", — сказал Говердовский.

"На данный момент проведено более 80 операций. Врачи оценивают качество наших микроисточников очень высоко, поэтому и применяют их для операций. Качество подтверждают и положительные результаты уже проведенных операций. Цена наших микроисточников значительно ниже зарубежных аналогов, поэтому мы уверены, что спрос будет продолжать расти", — добавил директор ФЭИ.

"Ядерное" лечение рака печени

Ученый рассматривает результаты лабораторных исследований. Архивное фото
© Fotolia / sinitar
Ученые из Росатома удостоены премии за разработки в области лечения рака
В настоящее время приоритетным "ядерно-медицинским" проектом для ФЭИ будет производство радиофармацевтических препаратов на основе радиоактивного изотопа иттрий-90 для лечения рака печени, сообщил Говердовский.

В России ежегодно диагностируется около 7 тысяч случаев первичного рака печени и 130 тысяч случаев метастатического рака печени. При этом первичный рак печени плохо поддается химиотерапии, а метастатический рак печени практически не поддается ей. Поэтому предлагается использовать микросферы с иттрием-90, которые "застревают" в пределах сосудистой сети опухолей и поэтому обеспечивают уничтожение раковых клеток путем облучения.

"Работа по итрию-90 сейчас становится первоочередным проектом. Нам необходимо время на доведение технологии, и мы выйдем на доклинические испытания, которые мы будем проводить вместе с Медицинским радиологическим научным центром имени Цыба. Данная работа поддержана Минобрнауки. При этом предусмотрено финансирование как нашей части работ, так и части, которую будут выполнять медики. Мы идем с ними в паре", — сказал Говердовский.

"Убийца метастазов"

Андрей Кабашин
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наиболее сложным для ФЭИ, как считается, станет проект по созданию радиофармпрепаратов на основе радиоизотопа радия-223. По своим химическим свойствам радий является аналогом кальция, поэтому он накапливается в костных тканях – то есть там, где чаще всего образуются метастазы.

"В ближайшие годы мы собираемся сделать генератор радия-223 для лечения метастазов. Это еще один мощный совместный проект с МРНЦ, который займет не менее семи лет", — отметил Говердовский.

"Это очень важная работа, потому что аналогов очень дорогим зарубежным препаратам сегодня нет. Мы рассчитываем понизить стоимость примерно на порядок. Для пациентов это будет очень существенно", — отметил он.

Спрос из-за границы

Комплекс изотопной диагностики. Архивное фото
CC BY-SA 4.0 / NIPK Electron Co. / Complex of Isotope Diagnostics/Cropped a photo
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Еще одна разработка ФЭИ — генератор радиоизотопа рения-188 — направлена не только на борьбу со злокачественными опухолями, но и на лечение ревматоидного артрита, а также на применение в ангиопластике (хирургическом расширении кровеносных сосудов).

"Генератор рения-188 — это первая генераторная система для радиотерапии, и мы ожидаем большое будущее для данного генератора, тем более, что материнский изотоп (вольфрам-188) для него производится в достаточном количестве в НИИАР", — отметил Говердовский.

По его словам, ФЭИ уже давно производит такой генератор и имел в свое время регистрационное удостоверение. "Но поменялись правила, и сейчас нами ведется работа для получения нового регистрационного удостоверения", — сказал Говердовский.

"В России широко ведутся работы по созданию лекарственных наборов для генератора рения-188. Уже созданы два препарата, они прошли клинические испытания. После получения регистрационного удостоверения на генератор эти препараты получат право на использование их в клиниках. На очереди еще несколько препаратов в разработке у наших ведущих институтов и фармацевтических фирм", — добавил он.

ФЭИ ожидает большой спрос на генераторы рения-188 не только в России, но и за границей, особенно в странах Юго-Восточной Азии, отметил директор института. "Для поставок нашей продукции за рубеж создан участок по их производству по всем правилам GMP (good manufacturing practice, надлежащая производственная практика – ред.). В настоящее время идет оснащение его специальным оборудованием", — сказал Говердовский.

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