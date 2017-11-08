На чешской АЭС "Дукованы" произошло неплановое снижение мощности

ПРАГА, 8 ноя — РИА Новости, Александр Куранов. Неплановое снижение до минимума мощности четвертого энергоблока чешской АЭС "Дукованы", расположенной на юго-востоке страны, началось в ночь на среду с целью выяснения причины повышенного притока нерадиоактивной воды из второстепенной части станции, сообщил журналистам представитель АЭС Йиржи Бездек.

"Снижение мощности четвертого блока до минимума началось в 22.00 (24.00 мск) вторника и будет продолжаться в течение ночи на среду. Энергетикам необходимо выяснить причину повышенного притока нерадиоактивной воды из второстепенной части станции. О том, сколько времени продлится процесс контроля, будет сообщено в среду. Остальные три энергоблока АЭС работают на полную мощность", — сказал Бездек.

Старейшая из двух чешских атомных станций "Дукованы" имеет четыре энергоблока общей мощностью 2040 МВт, они были введены в строй с участием советских специалистов в 1985–1987 годах. АЭС покрывает пятую часть потребностей страны в электроэнергии.

Вторая чешская АЭС, "Темелин", которая находится на юго-западе республики, также была построена по советским проектам, ее коммерческая эксплуатация началась в 2002 году, спустя 17 лет после старта строительства. Станция состоит из двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000. Общая мощность обоих блоков в настоящее время составляет 2160 МВт. АЭС "Темелин" также вырабатывает пятую часть всей электроэнергии в республике.