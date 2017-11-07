В Бангладеш выдали лицензию на строительство с участием России АЭС "Руппур"

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Комиссия по атомной энергии Бангладеш (BAEC) получила от национального атомного регулятора (BAERA) лицензию на строительство с участием России первой бангладешской АЭС "Руппур", церемония начала строительства намечена на 30 ноября, сообщил международный информационный портал по атомной энергии World Nuclear News.

Отмечается, что выдача лицензии дает юридические основания для начала сооружения АЭС "Руппур". Также сообщается, что в церемонии заливки "первого бетона", знаменующей фактическое начало строительства атомной станции, примет участие премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина.

Площадка первой в Бангладеш АЭС "Руппур" расположена на восточном берегу реки Ганг в поселении Руппур в округе Пабна, примерно в 160 километрах от столицы страны Дакки. Станция будет состоять из двух энергоблоков с реакторными установками типа ВВЭР мощностью 1200 МВт каждый, построенных по российскому проекту "АЭС-2006". Блоки, построенные по этому проекту, относятся к атомным блокам поколения "3+" с улучшенными технико-экономическими показателями и соответствуют самым современным требованиям надежности и безопасности.

Первый камень в начало строительства АЭС "Руппур" был заложен осенью 2013 года. Непосредственно начало строительство станции (заливка первого бетона) намечено до конца нынешнего года. Энергоблок №1 АЭС "Руппур" планируется пустить в 2022 году, энергоблок №2 — в 2023 году. Срок эксплуатации каждого энергоблока — 60 лет. Стоимость проекта, по сообщениям бангладешских СМИ, составит до 13 миллиардов долларов. Россия предоставляет государственный экспортный кредит в размере 11,38 миллиарда долларов, который должен быть использован бангладешской стороной в 2017–2024 годах.