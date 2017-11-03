На форуме "АтомЭко" в Москве обсудят проекты для развития Арктики

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Вопросы применения эффективных и безопасных технологий, разработанных специалистами российской атомной отрасли для развития Арктики, будут обсуждаться в рамках предстоящего в Москве международного общественного форума-диалога и выставки "АтомЭко 2017", сообщили организаторы форума.

Комплексное развитие арктического региона – один из стратегических приоритетов России. Как отмечают эксперты, освоение Арктики потребует применения новых экономически эффективных и экологически безопасных технологий, в том числе созданных российской атомной отраслью. Госкорпорация "Росатом" предлагает широкую линейку своих разработок и проектов в области транспорта, энергообеспечения работ в Арктике, добычи полезных ископаемых и решения экологических задач.

Участники запланированного в рамках форума "круглого стола" "Арктика и атом: развитие и экология" обсудят экологические и экономические аспекты освоения Арктики, а также арктические проекты Росатома. В дискуссии примут участие представители министерства природных ресурсов и экологии РФ, предприятий Росатома, а также общественного совета при госкорпорации.

На "круглом столе" будут представлены доклады по таким темам, как инновационные технологии Росатома для применения в Арктике; экологические и экономические аспекты развития Северного морского пути; текущее состояние экологической безопасности Арктического региона; ликвидация ядерного наследия Арктики; очистка Кольского залива от затопленных и затонувших объектов; различные аспекты применения автономных атомных источников энергообеспечения; взгляд, участие и надежды общественности при реализации арктических проектов.

Международный общественный форум-диалог и выставка "АтомЭко 2017" пройдет 21-22 ноября в Москве в Центре международной торговли. Мероприятие проводится по инициативе госкорпорации "Росатом" и представляет собой международную площадку для обсуждения экологических аспектов атомной отрасли, демонстрации передовых технологий в области обеспечения ядерной, радиационной и экологической безопасности. Главная тема "АтомЭко 2017" – "Чистая энергия для будущих поколений".

Генеральный информационный партнер "АтомЭко-2017" — агентство РИА Новости (флагманский ресурс МИА "Россия сегодня").