"Росатом" ожидает запуска всех контрактов по АЭС в Египте до конца года

ТЕГЕРАН, 1 ноя — РИА Новости. "Росатом" рассчитывает на начало выполнения контрактов по АЭС в Египте до конца года, сообщил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"Мы ожидаем запуска всех соглашений и контрактов до конца года с полным разворачиванием работ по проекту: на стройке и по лицензированию. Сроки же лицензирования будут зависеть от уровня взаимодействия с египетской стороной", — сказал Лихачев, отвечая на вопрос, когда ожидает получения лицензии и начала строительства по проекту в Египте.

Россия и Египет в 2015 году подписали в Каире межправительственное соглашение о сотрудничестве в сооружении по российским технологиям и эксплуатации первой египетской АЭС в районе эд-Дабаа на Средиземном море и межправсоглашение об условиях российского кредита на эти цели объемом 25 миллиардов долларов.

Атомная станция будет состоять из четырех энергоблоков по 1200 МВт. Египет рассчитывает, что пуск первого блока АЭС состоится в 2024 году.

Последние годы шла разработка и согласование пакета коммерческих контрактов на строительство, ввод в эксплуатацию и последующее обслуживание АЭС. Документы прошли согласование в Госсовете Египта. Подписание комплексного контракта ожидается в скором времени.