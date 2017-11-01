"Росатом" заинтересован в расширении работы в медицинской сфере

АБУ-ДАБИ, 1 ноя — РИА Новости. Российская госкорпорация "Росатом" заинтересована в большем охвате смежных областей, в частности, медицины, сообщил в среду на международной министерской конференции по мирному атому специальный представитель "Росатома" по международным и научно-техническим проектам Вячеслав Першуков.

"Мы в "Росатоме" прекрасно понимаем, что ниша атомной генерации существует и будет расширяться, но все равно пока ограничена, в то же время ядерные технологии обладают серьезными возможностями по применению в других индустриях, поэтому "Росатом" в обязательном порядке идет в медицину и стерилизацию, мы работаем в мире и следим за инновациями в этой области", — отметил Першуков.

По его словам, эти рынки являются растущими и платежеспособными, представляя возможность для "Росатома" и мирового сообщества расширить бизнесы, инновации в смежных областях, где уровень технологического развития пока еще ниже, чем в атомном сообществе.