Строительство в Иране блока №2 АЭС "Бушер" начнут в июне 2019 года

БУШЕР (ИРАН), 31 окт — РИА Новости. Генеральный подрядчик строительства с участием России двух новых энергоблоков иранской АЭС "Бушер" (проект "Бушер-2") АО "Атомстройэкспорт" (входит в группу компаний ASE госкорпорации "Росатом") намерен в июне 2019 года начать фактическое строительство энергоблока №2 этой атомной станции, сообщил журналистам глава группы ASE Валерий Лимаренко.

Во вторник состоялась церемония начала практических работ по строительству с участием России энергоблока №2 иранской АЭС "Бушер" (проект "Бушер-2").

"Сегодня мы присутствовали на важном событии – начались работы по устройству котлована блока №2, которые мы начали с опережением. Планируем придерживаться опережающего темпа и в дальнейшем, для чего предусматриваем применение современных методов организации управления проектом и производства работ, а также осуществления поставок", — сказал Лимаренко.

По его словам, контракт на строительство предусматривает предварительную приемку блока №2 иранским заказчиком через девять лет от даты начала работ по контракту (28 декабря 2016 года), то есть в январе 2026 года. "33 месяца из этого периода – подготовительный период до "первого бетона", который по контракту должен быть в сентябре 2019 года", — пояснил глава ASE. Заливка первого бетона в основание энергоблока знаменует собой фактическое начало его строительства.

"Атомстройэкспорт" взял на себя "повышенные обязательства" и планирует сократить как подготовительный ("первый бетон" — в июне 2019), так и основной периоды строительства и выполнить предварительную приемку блока №2 раньше, более чем на год", — сказал Лимаренко.

Контракт на строительство двух новых блоков АЭС "Бушер" РФ и Иран подписали в ноябре 2014 года. На блоках №2 и 3 будут работать реакторные установки российского проекта ВВЭР-1000, отвечающие самым высоким, так называемым "постфукусимским", требованиям безопасности.