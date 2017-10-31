Лицензия на постройку блока №2 АЭС "Бушер" ожидается к июню 2019 года

БУШЕР (ИРАН), 31 окт — РИА Новости. Лицензия на строительство с участием России энергоблока №2 иранской АЭС "Бушер", как ожидается, будет выдана к июню 2019 года, сообщил журналистам глава группы компаний ASE госкорпорации "Росатом" Валерий Лимаренко.

"Следует отметить, что получение лицензии на сооружение является обязанностью иранской стороны. Но от своевременного ее наличия будет зависеть выполнение временных графиков работы российским подрядчиком. Поэтому мы намерены работать в этом направлении совместно с заказчиком, имея общую цель – получить лицензию к "первому бетону" блока №2, то есть с опережением контрактного графика, к июню 2019 года", — сказал Лимаренко.

"Еще раз подчеркну, что наша цель – построить безопасный и надежный блок, не забывая об экономической эффективности проекта. Скорейшее завершение строительства складывается из опережающего выполнения графиков на всех этапах, а одним из важнейших здесь является своевременное получение лицензии на сооружение", — отметил он.

Во вторник состоялась церемония начала практических работ по строительству с участием России энергоблока №2 иранской АЭС "Бушер" (проект "Бушер-2"). Речь идет о подготовке котлована под здания будущего блока.

Контракт на строительство двух новых блоков АЭС "Бушер" (проект АЭС "Бушер-2") РФ и Иран подписали в ноябре 2014 года. На блоках №2 и 3 будут работать реакторные установки российского проекта ВВЭР-1000, отвечающие самым высоким, так называемым "постфукусимским", требованиям безопасности. Генеральный проектировщик АЭС "Бушер-2" — АО "Атомэнергопроект", генеральный подрядчик — АО "Атомстройэкспорт" (входят в группу ASE).