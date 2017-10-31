БУШЕР (ИРАН)/МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Россия и Иран в перспективе могут обсудить возможность сотрудничества в области энергетических ядерных реакторов малой и средней мощности, сообщили журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и глава Организации по атомной энергии Ирана, вице-президент ИРИ Али Акбар Салехи.
"Важным фактором является то, что значительная часть территории нашей страны – пустыня, это вынуждает нас думать о малых реакторах. А если ограничиваться только большими блоками, то мы должны были бы строить их только на берегах Персидского залива и Каспийского моря, и затем передавать с них электроэнергию. А это не очень выгодно", — в свою очередь сказал Салехи.
"Мне было приятно услышать о возможностях России в области реакторов малой и средней мощности. Мы будем рассматривать эти вопросы вместе", — добавил он.
По критериям МАГАТЭ, к реакторам малой мощности относятся установки мощностью менее 300 МВт, а к реакторам средней — менее 700 МВт. Мощность стандартного современного блока АЭС составляет порядка 1000 МВт.
Во вторник состоялась церемония начала практических работ по строительству с участием России энергоблока №2 иранской АЭС "Бушер" (проект "Бушер-2"). Речь идет о работах на котловане под здания будущего блока.