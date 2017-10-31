Росатом применит иранский опыт при строительстве АЭС в других странах

АБУ-ДАБИ, 31 окт — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" планирует применять опыт сотрудничества с Ираном для подготовки местных специалистов по эксплуатации АЭС в Бангладеш, Турции и Белоруссии, которые будут построены с участием России, сообщил во вторник в ходе международной министерской конференции по мирному атому первый заместитель генерального директора Росатома по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров.

"Если мы возьмем иранский пример, подготовка кадров для АЭС "Бушер" в Иране потребовала участия в процессе около 800 экспертов из Росатома и компаний-субподрядчиков, но на настоящий момент лишь 26 специалистов остаются на месте, которые оказывают оперативную помощь сотрудникам клиента, вся работа ведется местной стороной. Мы начали только в 2010 году, и это прекрасный пример, что все возможно. Аналогичный опыт мы собираемся применять в Белоруссии, Турции и Бангладеш", — сказал Комаров.

По его словам, наличие ядерной инфраструктуры является ключевым элементом для успешного осуществления всех ядерных проектов и развития атомной энергетики в любой стране, не только в странах-новичках в этой отрасли.

Комаров напомнил, что портфель заказов Росатома в настоящее время насчитывает 34 проекта атомных энергоблоков в разных странах.