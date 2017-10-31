Росатом применит иранский опыт при строительстве АЭС в других странах

АБУ-ДАБИ, 31 окт — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" планирует применять опыт сотрудничества с Ираном для подготовки местных специалистов по эксплуатации АЭС в Бангладеш, Турции и Белоруссии, которые будут построены с участием России, сообщил во вторник в ходе международной министерской конференции по мирному атому первый заместитель генерального директора Росатома по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров.
По его словам, наличие ядерной инфраструктуры является ключевым элементом для успешного осуществления всех ядерных проектов и развития атомной энергетики в любой стране, не только в странах-новичках в этой отрасли.
Комаров напомнил, что портфель заказов Росатома в настоящее время насчитывает 34 проекта атомных энергоблоков в разных странах.