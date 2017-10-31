Россия и Иран начали практические работы по строительству АЭС "Бушер-2"

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Церемония начала практических работ по строительству с участием России энергоблока №2 иранской АЭС "Бушер" (проект "Бушер-2") состоялась во вторник на площадке станции, сообщил департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом".

Церемонию открыли генеральный директор Росатома Алексей Лихачев и вице-президент Ирана, президент Организации по атомной энергии страны Али Акбар Салехи. Участниками мероприятия также стали руководители отраслевых компаний двух стран, российские и иранские специалисты-атомщики, представители местной власти и жители города Бушер.

По контракту на вторую очередь АЭС, подписанному в ноябре 2014 года, на площадке вблизи уже действующего энергоблока №1 будут сооружены два блока российского дизайна суммарной мощностью 2100 МВт.

В сентябре 2016 года был заложен "первый камень" в строительство АЭС "Бушер-2", после чего велись подготовительные работы на площадке. "С началом обустройства котлована проект "Бушер-2" вступает в стадию практической реализации", — подчеркивается в сообщении.

Перед началом церемонии Лихачев и Салехи посетили действующий блок №1 АЭС "Бушер", ставший символом сотрудничества России и Ирана в сфере мирного атома. Энергоблок, который российские атомщики фактически достраивали за предыдущего подрядчика, используя оригинальные инженерные ноу-хау для российского реактора ВВЭР и обучая иранских специалистов по эксплуатации, стал первым на Ближнем Востоке и уникальным для мировой атомной энергетики. С момента пуска в 2011 году блок №1 на деле доказал свою эксплуатационную надежность и уже выработал для иранских потребителей более 24 миллиардов киловатт-часов электроэнергии.

Приветствуя участников церемонии, глава Росатома отметил, что уже накопленный опыт сотрудничества поможет специалистам двух стран эффективно решать любые задачи в рамках проекта "Бушер-2". "Уверен, что этот крупнейший российско-иранский инвестиционный проект выведет нас на ещё более высокий уровень взаимодействия, сослужит добрую службу нашим народам", — сказал Лихачев, слова которого цитируются в сообщении.

Проект второй очереди АЭС "Бушер" осуществляется на средства иранской стороны. Генеральный подрядчик по проекту — входящее в Росатом АО "Атомстройэкспорт". Все работы идут в соответствии с графиком, на 2018 год запланировано обустройство котлована для энергоблока №3, а на 2019 год – "первый бетон" на энергоблоке №2.