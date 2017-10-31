Росатом обучил по ядерным специальностям более 1,5 тысячи иностранцев

АБУ-ДАБИ, 31 окт — РИА Новости. Более 1,5 тысячи иностранных студентов прошли обучение в России по специальностям, связанным с атомной энергетикой, сообщил во вторник на международной министерской конференции по атому первый заместитель генерального директора госкорпорации "Росатом" по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров.

"Росатом предоставляет странам специальные программы по развитию кадровых ресурсов и осуществляет поддержку образовательных программ, более 1,5 тысячи учащихся из 37 стран до этого времени обучались в российских университетах по ядерным специальностям, сейчас мы передаем нашим партнерам учебные программы, чтобы начать сотрудничество в образовании", — сказал Комаров.

Он указал, что Росатом пытается разделить образовательный процесс, когда первая его часть проходит в странах-партнерах, а вторая часть — в России, чтобы тем самым объединить получение теоретических знаний с практикой на российских объектах атомной энергетики.

Кроме того, как отметил Комаров, российский атомный регулятор, Ростехнадзор, помогает странам-партнерам, предоставляя им знания и отдельные ресурсы, которые находятся в его распоряжении, примером чему является сотрудничество с Бангладеш и Белоруссией.