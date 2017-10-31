Росатом начнет строительство АЭС "Руппур" в Бангладеш в ноябре

АБУ-ДАБИ, 31 окт — РИА Новости. Росатом в ноябре начнет фактическое строительство АЭС "Руппур" в Бангладеш, сообщил первый заместитель генерального директора госкорпорации по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров.

"Через пару недель мы начнем заливку первого бетона", — сказал Комаров во вторник на международной министерской конференции по мирному атому. Заливка первого бетона в основание энергоблока №1 знаменует собой фактическое начало строительства АЭС.

Площадка первой в Бангладеш АЭС "Руппур" расположена на восточном берегу реки Ганг в поселении Руппур в округе Пабна, примерно в 160 километрах от столицы страны Дакки. Станция будет состоять из двух энергоблоков с реакторными установками типа ВВЭР мощностью 1200 МВт каждый, построенных по российскому проекту "АЭС-2006". Блоки, построенные по этому проекту, относятся к атомным блокам поколения "3+" с улучшенными технико-экономическими показателями и соответствуют самым современным требованиям надежности и безопасности.

Первый камень в начало строительства АЭС "Руппур" был заложен осенью 2013 года. Непосредственно начало строительство станции (заливка первого бетона) намечено до конца нынешнего года. Энергоблок №1 АЭС "Руппур" планируется пустить в 2022 году, энергоблок №2 — в 2023 году. Срок эксплуатации каждого энергоблока — 60 лет. Стоимость проекта, по сообщениям бангладешских СМИ, составит до 13 миллиардов долларов. Россия предоставляет государственный экспортный кредит в размере до 11,38 миллиарда долларов, который должен быть использован бангладешской стороной в 2017–2024 годах.