Росатом начнет строительство АЭС "Руппур" в Бангладеш в ноябре

АБУ-ДАБИ, 31 окт — РИА Новости. Росатом в ноябре начнет фактическое строительство АЭС "Руппур" в Бангладеш, сообщил первый заместитель генерального директора госкорпорации по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров.
"Через пару недель мы начнем заливку первого бетона", — сказал Комаров во вторник на международной министерской конференции по мирному атому. Заливка первого бетона в основание энергоблока №1 знаменует собой фактическое начало строительства АЭС.
Площадка первой в Бангладеш АЭС "Руппур" расположена на восточном берегу реки Ганг в поселении Руппур в округе Пабна, примерно в 160 километрах от столицы страны Дакки. Станция будет состоять из двух энергоблоков с реакторными установками типа ВВЭР мощностью 1200 МВт каждый, построенных по российскому проекту "АЭС-2006". Блоки, построенные по этому проекту, относятся к атомным блокам поколения "3+" с улучшенными технико-экономическими показателями и соответствуют самым современным требованиям надежности и безопасности.