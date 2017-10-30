В Росатоме рассказали, что необходимо для наращивания производства энергии

АБУ-ДАБИ, 30 окт — РИА Новости, Юлия Троицкая. Нарастить выработку электроэнергии при соблюдении норм вредных выбросов в атмосферу невозможно без изменения структуры мирового баланса производства энергии, заявил в понедельник генеральный директор Росатома Алексей Лихачев, выступая на открытии международной министерской конференции по атому в столице ОАЭ.

"По всему миру сейчас наблюдается взрывной рост энергопотребления. К 2040 году спрос на электроэнергию возрастет на треть, при этом практически все страны мира взяли на себя обязательства по сокращению вредных выбросов в атмосферу согласно Парижскому соглашению. Соблюсти их и одновременно решить задачу прироста энергии возможно только через изменение структуры мирового баланса производства энергии", — отметил Лихачев.

В то же время он подчеркнул, что "атомная энергия не является альтернативной для других источников чистой энергии — наоборот, солнце, вода и атом дополняют, усиливают друг друга и должны образовать тот "зеленый квадрат", который станет основой будущего мирового безуглеродного баланса.