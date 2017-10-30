Египет намерен подписать с Россией соглашение о развитии мирного атома

АБУ-ДАБИ, 30 окт — РИА Новости. Египет рассчитывает на подписание в ближайшем будущем с Россией комплексного соглашения о развитии египетской программы по мирному атому, заявил министр электроэнергии и возобновляемых источников энергии Египта Мухаммед Шакер в рамках международной министерской конференции МАГАТЭ в понедельник.

"Надеюсь, в ближайшем будущем мы подпишем всеобъемлющее комплексное соглашение о реализации ядерной программы Египта", — сказал министр.

В 2008 году Россия и Египет подписали межправсоглашение о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии. В скором времени ожидается подписание комплексного контракта на строительство с участием РФ в Египте АЭС "эд-Дабаа".

"Мы далеко продвинулись в подготовке всех стратегических договоренностей (по вопросу строительства АЭС в Египте — ред.) с нашим стратегическим партнером — Российской Федерацией. Мы также завершили все технические, финансовые и правовые аспекты", — сказал Шакер.

Министр добавил, что Египет принял решение о строительстве атомной электростанции в связи с необходимостью изменения энергобаланса в стране для снижения выбросов парниковых газов и экономии углеводородов, которые страна планирует использовать в нефтехимии.

"У нас мало традиционных источников для генерации электроэнергии. Постепенно истощается потенциал гидроэнергетики. После принятия специального плана по сокращению выбросов парниковых газов мы сократили использование угольных станций, однако потребность в энергии будет расти", — сказал министр.

В этой связи развитие атомной энергетики имеет для Египта стратегическое значение, пояснил он.

Ранее Шакер заявил египетской газете "Йоум7", что переговоры между Египтом и Россией по согласованию пакета из четырех контрактов на строительство первой египетской атомной электростанции "эд-Дабаа" полностью завершены, эти контракты парафированы. Шакер тогда отметил, что министерство готовится до конца года провести в Египте торжественную церемонию начала строительства станции с участием президента Абдель Фаттаха ас-Сиси и российской делегации.

Египетские власти в начале сентября заявляли, что контракты на строительство при участии российской госкорпорации "Росатом" АЭС прошли согласование и были одобрены Госсоветом (Высший административный суд) Египта.

Россия и Египет в 2015 году подписали в Каире межправительственное соглашение о сотрудничестве в сооружении по российским технологиям и эксплуатации первой египетской АЭС в районе эд-Дабаа на Средиземном море и межправсоглашение об условиях российского кредита на эти цели объемом 25 миллиардов долларов.

Атомная станция будет состоять из четырех энергоблоков по 1200 МВт. Египет рассчитывает, что пуск первого блока АЭС состоится в 2024 году.