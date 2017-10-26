Росатом ждет в ближайшие месяцы решение об атомном ледоколе "Лидер"

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Решение правительства РФ о строительстве самого мощного в мире атомного ледокола "Лидер" ожидается в течение ближайших месяцев, сообщил на встрече с журналистами генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"По ледоколу "Лидер" мы ждем правительственных решений в ближайшие месяцы. Связано оно будет с комплексным подходом государства в Арктике, с развитием арктических месторождений", — сказал Лихачев.

"Если грузопоток в восточном направлении Севморпути будет в ближайшей перспективе 40-65 миллионов тонн в год, то нам необходима круглогодичная навигация. Обеспечить ее может только атомный ледокол "Лидер" с новыми скоростными и техническими характеристиками. Строительство "Лидера" нужно рассматривать в контексте общей экономики глобального проекта развития российской Арктики", — добавил глава Росатома.

Он допустил, что строительство "Лидера" может осуществляться по схеме ВОО (build-own-operate, "строй, владей, эксплуатируй") в альянсе с крупными компаниями, осваивающими арктические месторождения. "Таким образом можно выстроить всю экономику проекта", — заключил Лихачев.

Новые атомоходы проекта 10510 "Лидер" задуманы как самые мощные в мире атомные ледоколы, их мощность составит 120 МВт. Проектант атомного ледокола проекта 10510 — ЦКБ "Айсберг" (Санкт-Петербург). Сообщалось, что до конца нынешнего года должен быть готов технический проект такого ледокола.

Основными задачами новых атомоходов должны стать обеспечение круглогодичной навигации по Северному морскому пути и проведение экспедиций в Арктику. Проведение крупнотоннажных судов предполагается за счет большой ширины этих ледоколов.

Ранее сообщалось, что первый ледокол проекта 10510 возможно построить к 2030 году, а всего для освоения Арктики потребуется три таких ледокола. В настоящее время обсуждаются сроки и место строительства первого атомного ледокола-лидера.