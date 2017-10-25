Третий энергоблок Балаковской АЭС отключили для профилактического ремонта

САРАТОВ, 25 окт — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Третий энергоблок одного из крупнейших в России производителей электроэнергии — Балаковской АЭС (Саратовская область) в среду отключили от сети для проведения профилактических работ на оборудовании турбинного отделения, сообщило управление информации и общественных связей АЭС.

"Энергоблок №3 Балаковской АЭС 25 октября в 9.36… по разрешению диспетчера энергосистемы отключен от сети для проведения профилактических работ на оборудовании турбинного отделения. Разгрузка энергоблока проведена без замечаний, в соответствии с технологическим регламентом безопасной эксплуатации", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, радиационная обстановка в районе расположения АЭС соответствует уровню естественных фоновых значений, характерных для европейской части России.

В настоящее время на Балаковской АЭС в работе находятся первый, второй и четвертый энергоблоки общей суммарной мощностью 3,35 тысячи мегаватт.

В пресс-центре АЭС уточнили, что с 28 августа по 24 октября четвертый энергоблок АЭС отключали от сети для капитального планово-предупредительного ремонта.

Балаковская АЭС расположена на левом берегу Саратовского водохранилища Волги в 10 километрах северо-восточнее города Балаково. Станция обеспечивает четверть производства электроэнергии в Приволжском федеральном округе. Балаковская АЭС является филиалом электроэнергетического дивизиона госкорпорации "Росатом" концерна "Росэнергоатом". Станция имеет четыре энергоблока с модернизированными реакторами ВВЭР-1000 установленной мощностью по 1 тысяче МВт каждый. Первый энергоблок введен в эксплуатацию в 1985 году, второй — в 1987 году, третий — в 1988 году и четвертый — в 1994 году.