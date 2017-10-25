Росатом готов обсудить возможность отсрочки ввода новых блоков АЭС в России

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" готова обсуждать возможность отсрочки ввода в эксплуатацию новых атомных энергоблоков в России, но это может повлиять на ход сооружения на Курской АЭС новых энергоблоков, которые станут образцами флагманских проектов Росатома за рубежом, сообщили РИА Новости в департаменте коммуникаций госкорпорации.

Ранее в СМИ сообщалось, что на фоне скачка цен на энергорынке и под давлением конкурентов и потребителей Росатом готов обсуждать отсрочку вводов в новых АЭС, строящихся в РФ по договорам поставки мощности (ДПМ, гарантирующих возврат инвестиций за счет повышенных платежей потребителей).

"Сроки сооружения энергоблоков выдерживаются. По нескольким позициям есть незначительные отклонения, которые не влияют на сроки ввода блоков в эксплуатацию (и как следствие – на утвержденную дату начала поставки мощности на рынок)", — отметил представитель Росатома.

В то же время Росатом с целью снижения нагрузки на потребителей готов рассмотреть перенос вправо сроков поставки мощности на рынок блоков, не находящихся в высокой степени готовности — это, в частности, блоки №2 Ленинградской АЭС-2 и Нововоронежской АЭС-2.

Вместе с тем собеседник агентства указал на то, что исключение средств из ДПМ повлечет за собой сокращение инвестиционной программы электроэнергетического дивизиона Росатома концерна "Росэнергоатом" и, как следствие, способно повлиять на ход сооружения головных энергоблоков проекта ВВЭР-ТОИ на площадке Курской АЭС.

"В настоящий момент именно проект ВВЭР-ТОИ является флагманским экспортным продуктом Росатома. От появления в короткие сроки первого референтного образца существенно зависит ряд переговорных процессов с потенциальными зарубежными заказчиками данной технологии", — отметил представитель Росатома.