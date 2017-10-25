Росатом готов обсудить возможность отсрочки ввода новых блоков АЭС в России

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" готова обсуждать возможность отсрочки ввода в эксплуатацию новых атомных энергоблоков в России, но это может повлиять на ход сооружения на Курской АЭС новых энергоблоков, которые станут образцами флагманских проектов Росатома за рубежом, сообщили РИА Новости в департаменте коммуникаций госкорпорации.
"Сроки сооружения энергоблоков выдерживаются. По нескольким позициям есть незначительные отклонения, которые не влияют на сроки ввода блоков в эксплуатацию (и как следствие – на утвержденную дату начала поставки мощности на рынок)", — отметил представитель Росатома.
В то же время Росатом с целью снижения нагрузки на потребителей готов рассмотреть перенос вправо сроков поставки мощности на рынок блоков, не находящихся в высокой степени готовности — это, в частности, блоки №2 Ленинградской АЭС-2 и Нововоронежской АЭС-2.
"В настоящий момент именно проект ВВЭР-ТОИ является флагманским экспортным продуктом Росатома. От появления в короткие сроки первого референтного образца существенно зависит ряд переговорных процессов с потенциальными зарубежными заказчиками данной технологии", — отметил представитель Росатома.