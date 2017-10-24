Росатом в 2018 году начнет эксплуатацию центрифуг "9+" для обогащения урана

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Крупнейший в мире комбинат по обогащению урана АО "Уральский электрохимический комбинат" (УЭХК, Новоуральск Свердловской области, предприятие топливной компании госкорпорации "Росатом") успешно завершило начальный период промышленных испытаний модернизированных газовых центрифуг девятого поколения, первые такие серийные центрифуги намечено ввести в эксплуатацию в первом полугодии 2018 года, сообщила пресс-служба УЭХК.

Секция модернизированных газовых центрифуг девятого поколения (центрифуги "9+") были включены в работу в УЭХК в июле 2016 года. В конце того года модернизированная газовая центрифуга была рекомендована приемочной комиссией ТВЭЛ к серийному производству, но контроль параметров центрифуг опытно-промышленной партии продолжился.

"Положительные результаты последних измерений подтвердили качество изготовления модернизированных газовых центрифуг девятого поколения, их ресурсную надежность и стабильность разделительной характеристики", — говорится в сообщении.

Ввод в эксплуатацию в УЭХК первых серийных центрифуг "9+" запланирован на первое полугодие 2018 года, отмечается в сообщении.

Считается, что каждое новое поколение российских газовых центрифуг для обогащения урана на 50% производительнее предыдущего. Центрифуги, относящиеся к поколениям с первого по восьмое, называются подкритическими, поскольку работают со скоростью вращения своего ротора ниже той, при которой достигается его резонансная частота вращения и возникает угроза разрушения центрифуги. Надкритические центрифуги, к которым относятся центрифуги-"девятки", этот барьер преодолевают.

Ранее серийное производство газовых центрифуг "9+" началось на предприятии ТВЭЛ ПАО "Ковровский механический завод" во Владимирской области.

Россия — мировой лидер в сфере обогащения урана для атомной энергетики (около 40% рынка).