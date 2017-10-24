Второй энергоблок Хмельницкой АЭС подключили к сети после ремонта

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости. Второй энергоблок Хмельницкой атомной электростанции подключен к энергосети после планового ремонта, сообщает во вторник оператор украинских АЭС, компания "Энергоатом".

"Двадцать третьего октября 2017 года в 21.57 (совпадает с мск) энергоблок №2 Хмельницкой АЭС подключен к энергосети после завершения среднего планового ремонта", — говорится в сообщении на сайте компании.

Накануне "Энергоатом" сообщил, что при запуске второго энергоблока на АЭС из-за снижения давления сработала система безопасности, запуск затягивался.

Хмельницкая АЭС расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетешин. В ее составе работают два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключенные в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции — покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе Украины.