Ледокол "Сибирь" отбуксировали к причалу для продолжения строительства

Спуск на воду атомного ледокола Сибирь в Санкт-Петербурге. Архивное фото

Спуск на воду атомного ледокола Сибирь в Санкт-Петербурге. Архивное фото

МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Корпус спущенного на воду 22 сентября самого мощного в мире первого серийного атомного ледокола проекта 22220 "Сибирь" отбуксирован к достроечному причалу для начала следующего этапа строительства – достройки на воде, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Балтийского завода".

"Атомный ледокол проекта 22220 "Сибирь" занял свое место на пятом достроечном причале. Буксировка корпуса прошла 21 октября при содействии двух буксиров. Теперь для ледокола начнется новый этап строительства – достройка на воде. Атомоход будет достраиваться на достроечной набережной завода рядом с головным атомным ледоколом "Арктика" проекта 22220", — говорится в сообщении.

Атомные ледоколы проекта 22220 необходимы для обеспечения лидерства России в Арктике. Они смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая по ходу движения лед толщиной до трех метров. Новые корабли будут обеспечивать проводку судов, перевозящих углеводородное сырье с месторождений Ямальского и Гыданского полуостровов, шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Двухосадочная конструкция судна позволяет использовать его как в арктических водах, так и в устьях полярных рек.

Атомоходы проекта 22220 будут оснащены двухреакторной энергетической установкой с основным источником пара от реакторной установки РИТМ-200 мощностью 175 МВт. Они станут самыми большими и самыми мощными (60 МВт) атомными ледоколами в мире.

Длина универсального атомного ледокола проекта 22220 составит 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн, экипаж — 75 человек.