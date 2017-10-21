Новак рассказал, когда начнется закладка АЭС "Аккую"

КАЗАНЬ, 21 окт — РИА Новости. Закладка АЭС "Аккую" в Турции начнется после получения необходимой лицензии, сообщил журналистам министр энергетики России, сопредседатель российско-турецкой межправительственной комиссии Александр Новак.

"Закладка и заливка первого бетона начнется после получения окончательного разрешения, лицензии на строительство. Сейчас выдана лицензия на временное строительство. Здесь идет конструктивная работа, турецкие партнеры почти все уже выдали разрешение, лицензии. Все идет в соответствии с графиком. Как только закончится работа по выдаче окончательной лицензии, начнутся работы по заливке бетона. Но это не означает, что работы не ведутся — сейчас идут землеустроительные работы, проектирование, заказ оборудования", — сказал Новак, отвечая на вопрос, будет ли начато строительство "Аккую" в этом году.

"Если в этом году будет окончательная лицензия, значит, в этом году начнутся работы; если в первом квартале следующего года — значит, тогда. Сейчас точно не могу ответить, это зависит от работы тех, кто занимается получением лицензий и по их выдаче", — пояснил Новак.

В пятницу проектная компания "Аккую Нуклеар", отвечающая за реализацию проекта сооружения с участием РФ первой в Турции АЭС "Аккую", получила от Турецкого агентства по атомной энергии (ТАЕК) ограниченное разрешение на строительство этой атомной станции. Ограниченное разрешение на строительство позволяет приступить к выполнению строительно-монтажных работ на всех объектах атомной электростанции, за исключением зданий и сооружений, важных для безопасности "ядерного острова".

Как отмечалось в сообщении компании, это разрешение — первый этап на пути к получению лицензии на строительство АЭС, выдача которой ожидается в первой половине 2018 года.

Межправительственное соглашение между Россией и Турцией по сотрудничеству в сфере строительства и эксплуатации атомной электростанции на площадке "Аккую" в турецкой провинции Мерсин было подписано в 2010 году. Проект АЭС "Аккую" включает в себя четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующими самым высоким, так называемым "постфукусимским" стандартам безопасности. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Стоимость проекта составляет порядка 20 миллиардов долларов. Турецкая сторона рассчитывает на ввод первого блока АЭС в 2023 году.