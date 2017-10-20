Росатом готов поставлять зарубежным партнерам системы физической защиты АЭС

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" в 2017 году приняла решение о поставках своим зарубежным заказчикам строительства АЭС систем физической защиты атомных станций, завил заместитель гендиректора "Росатома" Николай Спасский в пятницу на международной конференции по нераспространению в Москве.

"Ситуация в мире, мягко скажем, сильно неспокойная. Поэтому в этом году с учетом этой ситуации и по многочисленным партнерам мы приняли очень серьезное решение — мы готовы системно оказывать поддержку странам, где мы строим атомные станции, в сооружении оборудования систем физической защиты", — сказал Спасский.

По его словам, "ответственность за финальное обеспечение физической ядерной безопасности и функционирование систем физзащиты, конечно, остается за государством, где размещена АЭС, здесь никаких разночтений быть не может, но мы готовы предоставлять технические решения и оборудование".

"Поверьте, это действительно было очень непростое для нас решение, потому что речь идет об очень деликатных, чувствительных вещах, зачастую на грани государственной тайны. Тем не менее, мы на это пошли, потому что это важно и нужно", — добавил Спасский.