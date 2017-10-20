Турция выдала "Аккую Нуклеар" ограниченное разрешение на строительство АЭС

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Проектная компания "Аккую Нуклеар", отвечающая за реализацию проекта сооружения с участием РФ первой в Турции АЭС "Аккую", получила от Турецкого агентства по атомной энергии (ТАЕК) ограниченное разрешение на строительство этой атомной станции.

Как отмечается в сообщении компании, это разрешение — первый этап на пути к получению лицензии на строительство АЭС, выдача которой ожидается в первой половине 2018 года.

"Ограниченное разрешение на строительство позволяет приступить к выполнению строительно-монтажных работ на всех объектах атомной электростанции, за исключением зданий и сооружений, важных для безопасности "ядерного острова", — поясняется в сообщении.

Межправительственное соглашение между Россией и Турцией по сотрудничеству в сфере строительства и эксплуатации атомной электростанции на площадке "Аккую" в турецкой провинции Мерсин было подписано в 2010 году. Проект АЭС "Аккую" включает в себя четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующими самым высоким, так называемым "постфукусимским" стандартам безопасности. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Стоимость проекта составляет порядка 20 миллиардов долларов. Турецкая сторона рассчитывает на ввод первого блока АЭС в 2023 году.

В июне на международном форуме "Атомэкспо-2017" в Москве госкорпорация "Росатом" подписала соглашение об основных условиях вхождения турецких энергетических компаний Cengiz Holding, Kolin Insaat и Kalyon Insaat в капитал "Аккую Нуклеар". Турецкий консорциум претендует на 49% в "Аккую Нуклеар". Сумма возможной сделки не разглашалась, но объявлялось, что это будет самая крупная инвестиция зарубежных компаний в российские проекты, которые реализуются за пределами РФ, и крупнейшая в мире частная инвестиция в атомную энергетику за последние 17 лет.