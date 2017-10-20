Турция выдала "Аккую Нуклеар" ограниченное разрешение на строительство АЭС

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Проектная компания "Аккую Нуклеар", отвечающая за реализацию проекта сооружения с участием РФ первой в Турции АЭС "Аккую", получила от Турецкого агентства по атомной энергии (ТАЕК) ограниченное разрешение на строительство этой атомной станции.
"Ограниченное разрешение на строительство позволяет приступить к выполнению строительно-монтажных работ на всех объектах атомной электростанции, за исключением зданий и сооружений, важных для безопасности "ядерного острова", — поясняется в сообщении.
Межправительственное соглашение между Россией и Турцией по сотрудничеству в сфере строительства и эксплуатации атомной электростанции на площадке "Аккую" в турецкой провинции Мерсин было подписано в 2010 году. Проект АЭС "Аккую" включает в себя четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующими самым высоким, так называемым "постфукусимским" стандартам безопасности. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Стоимость проекта составляет порядка 20 миллиардов долларов. Турецкая сторона рассчитывает на ввод первого блока АЭС в 2023 году.